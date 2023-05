TV-Tipp | Putins Tabubruch – die neue Angst vor der Bombe

Gleich zu Beginn seines Angriffskrieges gegen die Ukraine drohte Wladimir Putin dem Westen mit dem Einsatz von Atomwaffen. Wie groß ist die Gefahr einer atomaren Eskalation tatsächlich? Und in welcher Form würde der Westen darauf reagieren? Wird die harte Realität der Abschreckung heute schon auf dem Fliegerhorst in Büchel in Rheinland-Pfalz deutlich?

In der „ZDFzeit“-Dokumentation „Putins Tabubruch – die neue Angst vor der Bombe“ gehen Angela Andersen und Claus Kleber der Frage nach, ob die Welt vor einem neuen Kalten Krieg steht? Der Film ist am Dienstag, 23. Mai 2023, um 20.15 Uhr im ZDF zu sehen und steht am Sendetag ab 10.00 Uhr für fünf Jahre in der ZDFmediathek zur Verfügung.

Das „Taktische Luftwaffengeschwader 33“ der Bundeswehr in Büchel in der Eifel, das im Ernstfall amerikanische Atombomben über russischen Truppen abwerfen soll, ist kein Relikt aus dunkler Vergangenheit mehr. Drei Dutzend „F-35“, modernste US-Kampfflugzeuge, werden dort stationiert. Der Blitzkauf in den USA war eine erste große Entscheidung der „Zeitenwende“. Deutsche NATO-Truppen im Baltikum wurden enorm verstärkt für neue Aufgaben. Sie sollen nicht mehr als „Stolperdraht“ dienen. Sie müssen russisches Vordringen im Kampf stoppen – und üben das schon jetzt in Großmanövern.

Vor 14 Jahren berichteten Angela Andersen und Claus Kleber in der dreiteiligen ZDF-Dokumentation „Die Bombe“ über die Rolle von Atomwaffen im 21. Jahrhundert. Trotz der Abrüstungsverträge galt weiterhin die MAD-Doktrin: Abschreckung durch „Mutually Assured Destruction“, der „gegenseitig zugesicherten Zerstörung“. Jetzt ist die Angst vor der Bombe zurück. Das Schicksal der Ukraine gibt Befürwortern nuklearer Abschreckung neuen Auftrieb. Eine Rückkehr in alte Strukturen reicht nicht, wenn drei statt zwei Großmächte konkurrieren. Die USA werden von China herausgefordert. Peking soll in der Ukraine erkennen, dass der Westen seine Zusagen hält, um jeden Preis. Und davon abgeschreckt werden, sich Taiwan einzuverleiben.

Die „ZDFzeit“-Dokumentation „beleuchtet diese Zusammenhänge. Dafür reisen Angela Andersen und Claus Kleber um die Welt, besuchen Großmanöver und Stützpunkte, sprechen mit Militärstrategen, hochrangigen Experten und Menschen aus politischen Entscheidungszentren.