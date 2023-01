Im Zuge der Veröffentlichung seiner Autobiografie „Reserve“ hat sich RTL Deutschland die Senderechte am Interview von Prinz Harry mit dem britischen Sender ITV gesichert.

RTL zeigt das rund 72-minütige Interview, geführt vom ITV-Journalisten Tom Bradby, exklusiv im deutschsprachigen Raum in voller Länge erstmals am Montag, den 9. Januar um 17 Uhr in einem „Exclusiv Spezial: Harry – Das Interview“. Moderatorin Frauke Ludowig und Adelsexperte Michael Begasse begrüßen die Zuschauer zur Sondersendung und liefern vertiefende Einordnungen. Das Interview ist zudem in voller Länge am Montag bei ntv in einem „News Spezial: Harry – Das Interview“ um 20:15 Uhr sowie bei VOX in einem „Prominent Spezial. Harry: Das Interview“ um 23:15 Uhr zu sehen. Auf RTL+ ist das Gespräch im Anschluss der Ausstrahlung auch in der englischsprachigen Originalversion abrufbar.

Martin Gradl, Chefredakteur „Leben & Leute“ und stellvertretender Geschäftsführer RTL NEWS: „Nach dem Rechteerwerb des CBS-Interviews von Oprah Winfrey mit Harry und Meghan, freuen wir uns, dass wir erneut ein exklusives Gespräch gewinnen konnten. Wir liefern somit auf unseren Sendern und Plattformen stetig starke Highlights aus der Welt der Royal Family – und dieses Gespräch hat es in sich!“

Körperliche Angriffe, Kokainkonsum, Vorwürfe gegen das Königshaus – bereits im Vorfeld der Veröffentlichung seiner Memoiren am 10. Januar bei Penguin Random House sorgen kontroverse Offenbarungen von Prinz Harry für Schlagzeilen. Im Interview mit ITV spricht der 38-Jährige über seine explosiven Enthüllungen und nennt unter anderem nie zuvor gehörte Details über den Tod seiner Mutter Diana.

Das Interview ist eine Produktion von ITN Productions. Die Erstausstrahlung läuft am Sonntag, den 8. Januar um 21 Uhr (GMT) bei ITV in Großbritannien.