TV-Tipp | Spider-Man: Homecoming

Nach dem ersten sensationellen Kampf mit den Avengers kehrt Peter Parker in seine Heimat zurück. Dort lebt er mit seiner Tante May. Doch Peter fällt es nicht leicht, sich im Alltag zurechtzufinden. Vielmehr will er seinem Mentor Tony Stark beweisen, dass er mehr ist als nur der nette Spider-Man aus der Nachbarschaft. Als aber plötzlich der gefährliche „The Vulture“ auftaucht, gerät plötzlich alles, was Peter im Leben wichtig ist, in große Gefahr.

VOX zeigt „Spider-Man: Homecoming“ am 22.Oktober 2020 ab 20:15 Uhr.