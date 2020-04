TV-Tipp | „Spiel mir das Lied vom Tod“ – Western-Kult mit Henry Fonda und Charles Bronson

Der skrupellose Eisenbahnunternehmer Morton will an einer Eisenbahnstrecke einen neuen Bahnhof bauen. Er engagiert den Farmer McBain, der für ihn die Drecksarbeit erledigen soll. Doch McBain und seine drei Kinder werden vor der Fertigstellung des Bahnhofs erschossen. Ein geheimnisvoller Mundharmonikaspieler, der zum Zeitpunkt des Mordes in der Stadt auftaucht, macht sich auf die Suche nach dem Mörder, der ihn in seine eigene Vergangenheit führt.

NITRO zeigt den Western-Kultfilm mit Henry Fonda, Claudia Cardinale und Charles Bronson am 01.04.20 um 20:15 Uhr.