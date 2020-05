TV-Tipp | #Trump – Die Präsidentschaft der sozialen Medien

US-Präsident Donald Trump liebt Twitter. Über das Soziale Netzwerk wendet er sich unmittelbar an seine Wähler, versucht, klare Worte zu finden, und sorgt damit so manches Mal auch für Irritationen. Welche Rolle spielt Twitter in seinem Amt wirklich? Was bezweckt er mit seinen Tweets? Die Dokumentation geht dieser Frage auf den Grund und zeigt, wie schon Präsidenten vor ihm die Kraft der Medien zu nutzen wussten.

ntv zeigt „#Trump – Die Präsidentschaft der sozialen Medien“ in einer Deutschlandpremiere am 04.05.20 um 21:05 Uhr.