TV-Tipp | Tim Allen ist „Santa Clause“ – Was für tolle Weihnachtsfilme

Am Weihnachtsabend werden Werbefachmann Scott und sein Sohn Charlie von Gepolter auf dem Dach überrascht. Als Scott nachsehen will, erschreckt er offenbar den Weihnachtsmann höchstpersönlich, der daraufhin vom Dachsims fällt und spurlos verschwindet. Scott muss nun den Job des bärtigen Mannes übernehmen und feststellen, dass er sich auf einen wahrhaft zeitraubenden Job eingelassen hat, der schon bald zur Lebensaufgabe wird.

Der frisch geschiedene Werbefachmann Scott Calvin will mit seinem sechsjährigen Sohn Charlie eigentlich nur friedlich den Heiligabend feiern, da werden beide plötzlich durch ein lautes Geräusch aufgeschreckt. Als Scott nachsieht, entdeckt er eine Gestalt auf dem Dach, die bei ihrer Entdeckung prompt erschrickt und herunterpurzelt. Der Unbekannte ist korpulent, steckt in einem plüschigen roten Anzug und hat einen Rauschebart – kurz gesagt, er sieht aus wie der leibhaftige Weihnachtsmann! Bevor Scott ihn befragen kann, löst sich der Mann in Luft auf. Zurück bleiben nur sein Anzug und eine Visitenkarte mit der Aufforderung, das rote Kostüm anzuziehen, falls dem ursprünglichen Besitzer etwas zustoßen sollte. Scott tut, wie ihm geheißen, und findet sich wenig später mit Charlie auf einem Rentierschlitten wieder, mit dem er rund um die Welt fliegt und Geschenke verteilt. Die Reise endet am Nordpol, wo der Oberelf Bernard dem verblüfften Scott erklärt, dass er nun der offizielle Nachfolger des Weihnachtsmanns sei. Am nächsten Tag tut Scott diese wundersamen Erlebnisse als lebhaften Traum ab und vergisst die Geschichte. Bis das nächste Weihnachtsfest bevorsteht und Scott innerhalb weniger Wochen eine wundersame Wandlung durchmacht: Sein Bauch schwillt zusehends an, seine Haare werden weiß, und unaufhaltsam wächst ihm ein stattlicher weißer Rauschebart. Mit Charlies Hilfe wird Scott schließlich klar, dass er wirklich der neue Santa Claus ist und dessen Geschenke-Tour rund um die Welt übernehmen muss. Doch vorher warten noch einige ungeahnte Schwierigkeiten auf den frischgebackenen Weihnachtsmann…

Wer Tim Allen als Santa Clause sehen möchte, der sollte am 16.Dezember ab 20:15 Uhr Vox einschalten. Teil 2 und 3 der Triologie werden am 19.12. und 23.12. jeweils ebenfalls zur Hauptsendezeit ausgestrahlt.