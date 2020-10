TV-Tipp | „Weiter, immer weiter… – Corona. Die Bundesliga. Der Restart“

„Es war auf einmal da!“ Besser als Jürgen Klopp in der Dokumentation „Weiter, immer weiter… – Corona. Die Bundesliga. Der Restart“ kann man kaum beschreiben, was viele Millionen Menschen gedacht haben, als Corona im Februar 2020 nach Deutschland kam. Das Virus stoppte das soziale Leben in Deutschland und der Welt und führte auch zu der ersten Unterbrechung der Fußball-Bundesliga in ihrer Geschichte seit ihrer Gründung 1963.

„Es hat uns in einer Art und Weise getroffen, wie wir das vorher noch nie erlebt haben“, so Bayerns Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge. Rund ein Drittel aller Erst- und Zweitliga-Vereine stand plötzlich kurz vor der Pleite. Trotz aller Probleme organisierte die DFL zusammen mit ihren Clubs den Restart. Die Fußball-Bundesliga war damit Vorreiter für viele andere Sportarten und Ligen weltweit.



Die Dokumentation „Weiter, immer weiter… – Corona. Die Bundesliga. Der Restart“ gewährt einmalige Einblicke in Bereiche des Bundesliga-Fußballs, die unter Corona-Hygiene-Bedingungen normalerweise nicht zugänglich sind. Christian Seifert, Geschäftsführer und Sprecher der DFL, schildert ausführlich die Geschehnisse im Zeitraum März bis Juni 2020, in dem es um das Überleben des deutschen Fußballs ging.



In dem Filmprojekt von JAU!Media und dem ehemaligen Sportchef des ZDF, Dieter Gruschwitz, kommen u.a. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, die Fußball-Funktionäre Karl-Heinz Rummenigge, Uli Hoeneß, Oliver Kahn, Hans-Joachim Watzke und Oliver Mintzlaff, die Spieler Thomas Müller und Manuel Neuer, die Trainer Joachim Löw und Hansi Flick sowie Spitzenfunktionäre von Premier League und NFL zu Wort. Aber auch Fan-Sprecher, Restart-Kritiker und Aktive aus anderen Sportarten schildern ihre Erfahrungen.



Das Erste zeigt den Film „Weiter, immer weiter…“ der Autoren Mario Kottkamp und Kristian Sommer am Sonntag, 25. Oktober 2020, um 18:30 Uhr.