Einmalige Wetten, großartige Musik-Acts und viele Stars auf der berühmten Couch: Thomas Gottschalk präsentiert am Samstag, 19. November 2022, 20.15 Uhr, live aus der Messe in Friedrichshafen das Show-Highlight des Jahres im ZDF. Selbstverständlich an seiner Seite: Michelle Hunziker. Neben zahlreichen nationalen und internationalen Stars treten Wettkandidaten und -kandidatinnen in spannenden Wetten um den Titel des Wettkönigs oder der Wettkönigin gegeneinander an.

Megastar Robbie Williams blickt auf 25 Jahre Solokarriere zurück und präsentiert auf der „Wetten, dass..?“-Bühne seinen aktuellen Song „Lost“. Deutschlands Musiklegende Herbert Grönemeyer feiert Weltpremiere mit einem bisher noch unveröffentlichten Song. Als eine der ganz großen Newcomerinnen dieser Zeit wird die kanadische Sängerin Tate McRae für erhöhten Puls bei den Teenies sorgen. Der umjubelte Broadway-Erfolg „MOULIN ROUGE! – Das Musical“ gastiert mit einer spektakulären Live-Performance erstmalig im deutschen TV.

Bei der rasanten Außenwette begeben sich Max Baier und Max Mager auf eine wilde Fahrt, bei der sie im richtigen Moment zugreifen müssen. Im Saal setzt Wettkandidat Holger Siebnich alles aufs Spiel und muss ganz genau hinhören. Mit seiner Fahrrad-Wette will Felix Kaiser an die Spitze springen – wenn sein Team aus Hochstaplern perfekt funktioniert. Für Sandra Hasenauer und ihren Bagger dreht sich alles um die richtige Balance: Mit rohen Eiern im Spiel braucht es Geschick und gute Nerven. Marten Reiß begibt sich auf eine beeindruckende Suche: Nur wenn er dabei alles im richtigen Blick behält, kann er seine Wette gegen die Zeit gewinnen. Bei der Kinderwette geht es um kleinste Unterschiede und ein gutes Namensgedächtnis – die Schwestern Luise und Mira stellen sich die Frage: Wer ist wer?

Als Wettpaten und -patinnen sind neben Hollywood-Legende John Malkovich unter anderen die Comedians Michael Bully Herbig und Christoph Maria Herbst sowie das Schauspielerinnen-Duo Veronica Ferres und ihre Tochter Lilly Krug dabei. Tennisspieler und Olympiasieger Alexander Zverev sowie die erfolgreichen Fußballerinnen Alexandra Popp und Giulia Gwinn werden auf Deutschlands bekanntester Couch Platz nehmen.

Die Social Media-Stars Lisa und Lena geben exklusive Backstage-Einblicke und begleiten die Show live und digital.

„Wetten, dass..?“ ist eine Gemeinschaftsproduktion in Kooperation mit ORF und SRF und wird erstmals komplett barrierefrei (Live-Untertitelung, Audiodeskription sowie DGS -Deutsche Gebärdensprache) ausgestrahlt.