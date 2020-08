TV-Tipp | Wie verändert die Corona-Krise die Gesellschaft?

Die Bundesregierung erklärt Mallorca zum Risikogebiet und sorgt bei den zehntausenden deutschen Urlaubern vor Ort für Verunsicherung. In Bayern warten Hunderte Menschen tagelang auf ihr Corona-Testergebnis. Und die Infektionszahlen steigen weiter im ganzen Land. Daher kündigt Gesundheitsminister Jens Spahn bereits an, Familienfeiern unter Umständen wieder einzuschränken. Wie gefährlich ist die Lage und welche Maßnahmen können eine weitere Ausbreitung des Virus verhindern? In der Sendung diskutieren Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans und der Virologe Alexander S. Kekulé.

Wie verändert die Corona-Krise die Gesellschaft? Ist die Klimakrise die viel existenziellere Bedrohung für die Menschheit als das Virus? Warum nehmen die Deutschen den Lockdown ohne großen Widerspruch hin, wollen sich aber Inlandsflüge, SUVs oder das schnelle Fahren auf der Autobahn nicht verbieten lassen? Fragen an den Philosophen Richard David Precht.

Nach der Wahl in Belarus werden die Proteste gegen das offiziell verlautbarte Wahlergebnis heftiger. Sind die Tage von Machthaber Alexander Lukaschenko gezählt? In den USA nominieren die Demokraten auf einem Parteitag ihre Kandidaten. Joe Biden und Kamala Harris wollen Donald Trump im November schlagen. Der US-Präsident zieht unterdessen die Gültigkeit der Briefwahl in Zweifel. Warum macht er das?

Es diskutieren, kommentieren und erklären die ARD-Journalistin Golineh Atai, der Ressortleiter Politik und Gesellschaft RTL Mediengruppe Nikolaus Blome und die Moderatorin Amelie Fried.

Die Gäste:

Tobias Hans, CDU (Ministerpräsident Saarland)

Richard David Precht (Philosoph)

Alexander S. Kekulé (Virologe und Mikrobiologe)

Golineh Atai (ehemalige ARD-Moskau-Korrespondentin)

Amelie Fried (Moderatorin und Schriftstellerin)

Nikolaus Blome (Ressortleiter Politik und Gesellschaft RTL Mediengruppe)

„maischberger. die woche“ ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH. Die Sendung wird am Mittwoch, 19. August 2020, um 22:45 Uhr ausgestrahlt.