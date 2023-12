U21-Coach Miroci verlässt den FC Memmingen im Sommer

Zur neuen Saison 2024/2025 gibt es bei der U21-Mannschaft des FC Memmingen eine Veränderung auf dem Trainerposten. Nach zweieinhalb erfolgreichen Jahren beendet Besim Miroci im Sommer seiner Tätigkeit. Zuvor hatte er die U19-Junioren des FCM trainiert.

Miroci hatte die U21 im November 2021 übernommen und die junge Mannschaft mit einer imposanten Rückrunde zum Landesliga-Erhalt (13. Platz) geführt. In der vergangenen Saison sprang Rang neun heraus, das ist auch die aktuelle Platzierung in der laufenden Spielzeit. Dies will der 48-jährige mit seiner Mannschaft in der Restsaison im Frühjahr möglichst noch toppen.

Hauptaufgabe war und ist es in der höchsten Ausbildungsstufe des Vereins, Nachwuchsspieler weiter zu fördern und zu entwickeln, um sie an höhere Aufgaben heranzuführen. Zuletzt haben beispielsweise Tiziano Mulas, Matthias Moser, Noah Müller, Musa Youssef und auch Maximilian Dolinski den Sprung nach oben in den Regionalliga-Kader geschafft. Aktuell gehört Mirocis Neffe Dugajin dem U21-Team an, im Sommer rückt altershalber Sohn Mergim aus der U19 nach.

Besim Miroci will ab Sommer den nächsten Schritt in seiner Trainerlaufbahn machen. Das neue Engagement steht aber noch nicht fest, wie auch seine Nachfolge beim FC Memmingen II noch geregelt wird.