Montag, November 24, 2025
Vermischtes
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Udo Kier mit 81 Jahren gestorben

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Udo Kier ist tot. Der deutsche Schauspieler, der über Jahrzehnte in Hollywood aktiv war, starb am Sonntag im Alter von 81 Jahren, wie das US-Branchenblatt Variety am Montag unter Berufung auf seinen Lebensgefährten berichtet.

Udo Kier Mit 81 Jahren GestorbenUdo Kier (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Kier wirkte seit den 1960er-Jahren in über 270 Film- und Fernsehproduktionen mit. Dabei war der Kölner vor allem im Independent- und Arthouse-Kino erfolgreich, wobei er sich insbesondere als Charakterdarsteller durch skurrile Nebenrollen einen Namen machte. Dabei arbeitete er auch mit zahlreichen namhaften Regisseuren zusammen, wie etwa Rainer Werner Fassbinder, Werner Herzog, Lars von Trier oder Dario Argento.

Kier war bis zuletzt aktiv, derzeit ist er unter anderem in dem brasilianischen Film “The Secret Agent” in den deutschen Kinos zu sehen, dem Oscar-Chancen eingeräumt werden.

