Über 1.000 Corona-Tote in Deutschland

Die Zahl der Corona-Todesfälle in Deutschland ist seit Donnerstag vierstellig. Nach Angaben aus den Städten und Landkreisen erlagen bis zum Nachmittag mindestens 1.005 Menschen einer Infektion mit dem Coronavirus. Das waren bereits über hundert mehr als am Mittwochabend.

Rettungswagen, über dts Nachrichtenagentur

Alleine in Bayern wurden 286 Corona-Tote gemeldet, in Baden-Württemberg 274. In Nordrhein-Westfalen wurden 203 Todesopfer verzeichnet. Die Zahl der insgesamt bestätigten Coronavirus-Infektionen liegt in der Bundesrepublik aktuell bei rund 81.000, fast 25.000 davon sind aber auch schon wieder gesund.