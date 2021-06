Über 110 Unwettereinsätze in Augsburg – Feuerwehr muss rund 300 Mal in der Region ausrücken

Über 110 Unwettereinsätze (Stand 18:30 Uhr) in der Stadt Augsburg wurden von den sieben Freiwilligen Feuerwehren, den Werkfeuerwehren (Hubrettungsfahrzeuge) sowie der Berufsfeuerwehr Augsburg abgearbeitet.

Bäume auf Fahrbahnen, Gehwegen, Wasser auf Straßen erschwerten bzw. versperrten dem Individualverkehr fast das komplette Augsburger Stadtgebiet. Ein Durchkommen war auch für die Einsatzfahrzeuge nur mit Verzögerungen möglich. Durch den starken Wind wurden zahlreiche Bäume entwurzelt, mehrere schwere Bäume beschädigten Kraftfahrzeuge, Häuser. Bäume lagen auf Dächern, Äste auf Stromleitungen, Keller standen unter Wasser. Glücklicherweise gab es wohl keine Verletzten.

Fotos: Feuerwehr 1 von 4

Vier Brandmeldeanlagenalarme meldeten Brände, doch hier waren es nur Fehlalarme bzw. angebrannte Speisen.

Bei einem Taucherzugalarm wurde die Tauchergruppe an den Mandichosee gerufen, 2 Segelboote waren durch den Sturm in Not geraten, hier wurde die Berufsfeuerwehr nicht tätig, beim Eintreffen der Feuerwehr waren die Boote bereits in Sicherheit.

Momentan sind die Einsatzkräfte noch bei mehreren Einsatzorten tätig. Insgesamt wurden in der Integrierten Leitstelle Augsburg, über 280 Einsätze im Leitstellengebiet disponiert.