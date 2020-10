Über 14.000 Neuinfektionen am Freitag

„Aufgrund eines dreistündigen Serverausausfalls am RKI am 22.10.2020 kann es sein, das gestern nicht alle Datensätze von den Gesundheitsämtern und zuständigen Landesbehörden übermittelt werden konnten. Bisher ist unklar, wie viele Fälle betroffen sind. Damit wird die Differenz zum Vortag heute wahrscheinlich unterschätzt. Die Fälle werden im Verlauf des heutigen Tages nachübermittelt, wodurch morgen die Differenz zum Vortag auch die nachübermittelten Fälle enthält und dadurch überschätzt wird.“, so das RKI auf seiner Infoseite. Die heutigen Zahlen könnten somit noch deutlich höher sein, als bisher angegeben.