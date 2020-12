Über 1400 Verdachtsfälle von Betrug bei Corona-Hilfen – Wie Täter vorgehen und was das Bayerische Landeskriminalamt dagegen tut

Weil die Verdachtsfälle so zahlreich und unterschiedlich gelagert sind, sind die Ermittlungen für die Polizei eine Herausforderung. Manches Mal müssen die Beamten prüfen, ob sich der Antragsteller einfach nur geirrt hat und gar keine Straftat vorliegt. In diesem Zusammenhang warnt das BLKA, dass bewusst falsche Angaben im Antrag möglicherweise den Straftatbestand des Betrugs beziehungsweise des Subventionsbetrugs erfüllen und dann ein Ermittlungsverfahren eingeleitet werden muss. Der Antrag sollte sorgfältig und wahrheitsgemäß ausgefüllt werden. Falls es Unklarheiten gibt, sollte der Antragssteller diese rechtzeitig klären.

Oft aber sind umfangreichere Ermittlungen erforderlich. Einige Täter erfinden Unternehmen, in deren Namen sie Hilfe beantragen. Es kommt jedoch auch vor, dass Täter die Daten von real existierenden Unternehmen missbrauchen. In einem besonders schwerwiegenden Fall, den das BLKA bearbeitet, hat ein Täter versucht, mit Hilfe von Scheinidentitäten in mindestens 91 Fällen in den Bundesländern Bayern, Baden-Württemberg, Saarland, Nordrhein-Westfalen, Hessen und Berlin Corona-Soforthilfe in Höhe von 2,5 Millionen Euro zu erlangen, obwohl er dazu nicht berechtigt war. Inzwischen ist es der Polizei gelungen, den Täter festzunehmen.

Um Betrugsfälle möglichst früh zu erkennen, arbeitet das BLKA eng mit den Bewilligungsstellen bei der Regierung und der Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern zusammen. Gemeinsam haben die Stellen Kriterien entwickelt, um möglichen Betrug schnell zu erkennen. Auch mit Blick auf kommende Hilfsprogramme gibt es einen guten und engen Austausch.