Augsburg erhält Mittel aus Bund-Länder-Städtebauförderungsprogrammen „Sozialer Zusammenhalt“, „Lebendige Zentren“ sowie „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“.

„Die Stadt Augsburg kann wichtige Entwicklungsprojekte in den Stadtteilen weiter planungssicher vorantreiben. Mit den drei Bund-Länder-Städtebauförderungsprogrammen „Sozialer Zusammenhalt“, „Lebendige Zentren“ sowie „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ sollen die Stadtteile weiter gestärkt, belebt und an die ökologischen Herausforderungen unserer Zeit angepasst werden. Für die Stadt Augsburg steht allein in diesem Jahr dafür eine Summe von 1.646.000 Euro zur Verfügung. Die Stadt Gersthofen erhält für den Stadtkern 600.000 Euro. Das ist eine ganz wichtige Nachricht, die Staatsminister Christian Bernreiter vom Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr heute mitgeteilt hat“, erklärt der Augsburger Abgeordnete Johannes Hintersberger, MdL.

Gefördert werden in Augsburg:

die Kaisermeile mit 60.000 Euro

das Textilviertel mit 76.000 Euro

Hochzoll mit 30.000 Euro

der Hauptbahnhof mit Umfeld mit 30.000 Euro

die Sheridan-Kaserne / Pfersee mit 180.000 Euro

die Reese-Kaserne / Kriegshaber mit 100.000 Euro

Haunstetten mit 900.000 Euro

Oberhausen-Mitte mit 30.000 Euro

die Jakobervorstadt-Nord mit 240.000 Euro

„Diese Fördermittel sind ein wichtiger Baustein bei der planungssicheren Finanzierung der teilweise bereits begonnenen Entwicklungsprojekte, die unsere Stadtteile und Stadtteilzentren baulich und infrastrukturell moderner und nachhaltiger aufstellen und damit optimal für die Zukunft rüsten sollen“, erklärt Hintersberger, MdL, die Bedeutung der Förderung.

Weiterführende Informationen zu dein einzelnen Maßnahmen und Vorhaben finden Sie auf der Seite der Stadt Augsburg unter:

https://www.augsburg.de/buergerservice-rathaus/stadtplanung/staedtebauliche-projekte