Über 250 Mitarbeitende der Stadtwerke Augsburg stellen Versorgung an Feiertagen sicher

Auch an Heilig Abend, den Weihnachtsfeiertagen, Silvester und Neujahr waren und sind über 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtwerke Augsburg (swa) rund um die Uhr im Einsatz, damit die Versorgung mit Strom, Erdgas und Trinkwasser sicher funktioniert und Busse und Straßenbahnen fahren. Damit das auch in Zeiten von Corona mit der drohenden Steigerung der Infektionszahlen durch die Omikron-Variante sichergestellt ist, gelten bei den swa Vorsorgemaßnahmen und Pandemiepläne.

Während die meisten Menschen feiern, sorgen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der swa dafür, dass die Beleuchtung am Christbaum nicht ausgeht, die Gans im Ofen brutzeln kann, es in den Stuben mollig warm ist, der Feiertags-Badetag nicht ins Wasser fällt und Verwandte mit Bus und Straßenbahn besucht werden können.

Mehr als 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der swa sind im Feiertagsdienst im Einsatz oder in Bereitschaft. Entweder in den Leitstellen für Strom, Erdgas, Fernwärme, Trinkwasser oder Verkehr, hinterm Steuer von Bus und Straßenbahn, in den Werkstätten, in den Kraftwerken oder im Entstördienst.

Im Notfall sind die Helfer der Stadtwerke unter folgenden Telefonnummern erreichbar: Strom (0821) 6500-6600, Erdgas 6500-5500, Trinkwasser 6500-6655 und Fernwärme 6500-5555. Bei Störungen in der Hausinstallation stehen die jeweiligen Notdienste der Firmen zur Verfügung