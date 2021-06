Über 30 Millionen Deutsche vollständig geimpft

Im Rahmen der Corona-Impfkampagne in Deutschland sind mehr als 30 Millionen Bürger mittlerweile vollständig geimpft. Die entsprechende Quote stieg am Mittwoch auf 36,5 Prozent (Vortag: 35,8 Prozent), teilte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Die Zahl der erstmals verabreichten Dosen stieg unterdessen auf 45,3 Millionen.

Impfzentrum, über dts Nachrichtenagentur

Die bundesweite Impfquote (ohne Zweitimpfungen) liegt damit bei 54,5 Prozent der Bevölkerung (Vortag: 54,0 Prozent). Damit liege Deutschland bei den Erstimpfungen erstmals gleichauf mit den USA, die schnell gestartet waren, so Spahn. Das zeige, dass die Impfkampagne einen „langen Atem“ brauche.