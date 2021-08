Die Zahl der in Deutschland vollständig Geimpften ist am Samstag auf über 45 Millionen gestiegen. Die Quote erreicht damit 54,5 Prozent (Vortag: 54,1 Prozent). Das teilte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) mit.

Impfung, über dts Nachrichtenagentur

Erstmalig geimpft sind 51,8 Millionen – entsprechend 62,3 Prozent der Bevölkerung (Vortag: 62,2 Prozent). Das Robert-Koch-Institut veröffentlicht selbst am Wochenende keine Zahlen mehr.