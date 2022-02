Insgesamt kommen über 4500 Teilnehmer zu verschiedenen Kundgebungen nach Augsburg

Wie bereits angekündigt fanden am heutigen Samstag mehrere Kundgebungen in der Augsburger Innenstadt im Zeitraum zwischen 14.00 und 19.00 Uhr statt, bei denen es zu teilweise erheblichen Behinderungen im Verkehrsbereich, insbesondere des ÖPNV kam.

Zu der von der AfD angemeldeten Kundgebung am Rathausplatz, die mit leichter Verspätung begann, fanden sich in der Spitze rund 100 Teilnehmer ein. Die Veranstaltung endete bereits gegen 15.30 Uhr und verlief aus polizeilicher Sicht ohne Störungen.

Zu der Versammlung der Gewerkschaft GEW am Ulrichsplatz kamen in der Spitze rund 350 Teilnehmer, die dann gemeinsam an dem bei der Stadt Augsburg angemeldeten Demonstrationszug durch die Innenstadt teilnahmen. Auch hier kam es, abgesehen von einem kleinen Zwischenfall im Bereich einer Polizeiabsperrung an der Philippine-Welser-Straße zu keinen nennenswerten Vorfällen. An der genannten Polizeisperre verhinderten Polizeikräfte ein Zusammentreffen von Demonstranten der GEW und der auf dem Rathausplatz im Abbau befindlichen AfD-Veranstaltung. Hierbei musste eine sechsköpfige Gruppe der GEW-Demonstranten mittels leichtem unmittelbaren Zwang gegen eine Person daran gehindert werden, die Absperrungen zu durchbrechen. Verletzt wurde hierbei niemand. Die GEW-Veranstaltung war gegen 15.40 Uhr beendet und löste sich dann zügig auf.

Gegen 17.00 Uhr formierte sich dann der ebenfalls angemeldete Demonstrationszug des Bürgerforums Schwaben im Umfeld des Augsburger Hauptbahnhofs. Hier nahmen in der Spitze insgesamt rund 4200 Personen teil, darunter auch mehr als 100 Kinder, die an der Zugspitze mitliefen. Es kam zu keinen nennenswerten Zwischenfällen. Der Demonstrationszug mit einer Länge von stellenweise bis zu 1100 Metern endete gegen 18.45 Uhr wieder am Ausgangsort im Umfeld des Augsburger Hauptbahnhofs und löste sich anschließend ebenfalls zügig auf.

