Überfall auf Frau in Kelheim: Unbekannte Männer attackieren 38-Jährige und flüchten

KELHEIM. Am Freitag, den 9. Januar 2026, ereignete sich in der Bahnhofstraße ein versuchter Fahrraddiebstahl, bei dem zwei bislang unbekannte Männer eine 38-jährige Frau angriffen. Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise von Zeugen.

Angriff auf der Maximilianbrücke

Nach bisherigen Ermittlungen schob die Frau ihr Fahrrad auf der Maximilianbrücke in Richtung Donaupark, als zwei Männer ihr entgegenkamen. Einer der Männer schubste die Frau zur Seite und bedrohte sie zuerst verbal, dann auch mit einem spitzen Gegenstand. Die Männer forderten die Herausgabe des Fahrrads, wobei die Frau leicht verletzt wurde.

Flucht der Täter

Als zwei Passanten der 38-Jährigen zur Hilfe eilten, flüchteten die Täter zu Fuß in Richtung McDonalds. Zuvor zerstachen sie noch die Reifen des Fahrrads. Die Frau verständigte kurz darauf die Polizei, die eine Fahndung nach den Unbekannten einleitete.

Beschreibung der Verdächtigen

Die Männer werden auf etwa 30-40 Jahre geschätzt und sind zwischen 170-180 cm groß. Sie waren dunkel gekleidet, möglicherweise mit Kapuzenjacken, und sprachen gebrochen Deutsch. Einer der Männer hatte einen Drei-Tage-Bart.

Zeugenaufruf

Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut bittet unter Tel. 0871/9252-0 um sachdienliche Hinweise. Besonders die beiden Passanten, ein Mann und eine Frau, die der 38-Jährigen zu Hilfe kamen, werden gebeten, sich als mögliche Zeugen zu melden.

Veröffentlicht: 12.01.2026, 12.30 Uhr