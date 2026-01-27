Überfallversuch in Straubing: Unbekannter drängt in Wohnung und flieht ohne Beute

Am 27. Januar 2026 ereignete sich im Stadtgebiet von Straubing ein Vorfall, der derzeit von der Polizei untersucht wird. Insbesondere im Bereich der Sudetendeutschestraße und des Schanzlwegs sind mehrere Streifenwagen im Einsatz, um den Sachverhalt aufzuklären.

Unbekannter Täter dringt in Wohnung ein

Nach bisherigen Informationen verschaffte sich eine bislang unbekannte männliche Person kurz nach 15 Uhr Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Sudetenstraße. Der Täter klingelte an einer Wohnungstür, und als die Wohnungsinhaberin öffnete, drängte er sie zurück in die Wohnung und forderte Wertsachen. Der Unbekannte floh schließlich ohne Beute.

Polizei sucht Zeugen

Der Mann hinterließ drei Personen, die ersten Einschätzungen zufolge leicht verletzt wurden. Die Polizei bittet um Mithilfe und sucht Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können.

Täterbeschreibung

Der Gesuchte ist etwa 20 bis 25 Jahre alt, circa 180 cm groß und von südländischem Erscheinungsbild. Er hat lange, lockige Haare, die vermutlich zu einem Zopf gebunden sind, und war dunkel gekleidet.

