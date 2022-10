Im August 2022 haben die Beherbergungsbetriebe in Deutschland 58,2 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste verbuchte. Das waren das 4,0 Prozent mehr als im August 2021, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen am Montag mit.

Das Niveau des Vergleichsmonats vor der Corona-Pandemie wurde damit erstmals wieder erreicht und sogar leicht übertroffen: Im August 2019 hatten die Betriebe 57,8 Millionen Übernachtungen verbucht. Gegenüber diesem Wert lag die Zahl der Übernachtungen im August 2022 um 0,6 Prozent höher. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland sank im August 2022 im Vergleich zum Vorjahresmonat um 3,1 Prozent auf 49,3 Millionen. Ein sehr starker Anstieg war bei Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland zu registrieren.

Der Wert stieg gegenüber dem Vorjahresmonat um 75,7 Prozent auf 8,9 Millionen. Vom Vorkrisenniveau ist der grenzüberschreitende Tourismus in Deutschland nach wie vor ein gutes Stück entfernt: Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland lag im August 2022 noch 17,5 Prozent unter jener aus dem August 2019. Dagegen gab es bei den Gästen aus dem Inland 4,8 Prozent mehr touristische Übernachtungen in Deutschland als im Vergleichsmonat vor der Pandemie. Die Mehrzahl der touristischen Übernachtungen in Deutschland entfiel mit einem Anteil von 52,8 Prozent auf klassische Hotelleriebetriebe wie Hotels, Gasthöfe und Pensionen, so die Statistiker weiter.

23,2 Prozent der Übernachtungen entfielen auf Ferienunterkünfte und ähnliche Beherbergungsstätten, 16,0 Prozent auf Campingplätze und 7,9 Prozent auf sonstige Unterkünfte wie Vorsorge- und Rehabilitationskliniken und Schulungsheime. Bemerkenswert im Vergleich mit den Vorjahren ist dabei vor allem die Entwicklung der Übernachtungszahlen auf Campingplätzen. Diese lagen im August 2022 bei 9,3 Millionen und damit um 14,7 Prozent höher als im August 2019.

Foto: Hotelzimmer, über dts Nachrichtenagentur