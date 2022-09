Am 24. und 25. September stehen alle Kinder aus Augsburg und der Region das ganze Wochenende lang im Mittelpunkt. Rund um den Rathausplatz warten zum Turamichele-Familienfest das beliebte Turamichele- Kinderspiel und zahlreiche Mitmach-Aktionen auf Klein und Groß.

Im Mittelpunkt an diesem Wochenende: Das gemeinsame Steigenlassen von Luftballons, bei dem die Kinder auch in diesem Jahr wieder tolle Preise im Gesamtwert von mehr als 10.000 Euro gewinnen können.

Alle Kinder aus Augsburg und der Region können sich freuen: Am 24. und 25. September begrüßt sie das Turamichele stündlich zwischen 10 und 18 Uhr aus seinem geschmückten Fenster im Perlachturm – und in diesem Jahr endlich wieder mit dem bei Klein und Groß beliebten Turamichele-Familienfest. Bei dem familienfreundlichen Rahmenprogramm warten zahlreiche Mitmach-Aktionen auf alle Besucher an diesem Wochenende. Los geht es am Samstag, den 24. September, wenn um 9:45 Uhr zum ersten Mal das Engele & Teufele an diesem Wochenende auf der Bühne erscheinen. An beiden Veranstaltungstagen erzählen die kleinen Darsteller stündlich bis 17:45 Uhr die Geschichte des Turamicheles nach, gefolgt vom Auftritt des Turamicheles zu jeder vollen Stunde im Fenster des Perlachturms, wo es zum Rhythmus der Glockenschläge den Teufel bezwingt. Gemeinsam wird der Sieg des Guten über das Böse anschließend mit fliegenden Luftballongrüßen gefeiert.

Umrahmt wird das Turamichele-Schauspiel von einem familienfreundlichen Programm von Augsburg Marketing und seinen Partnern. Auch der FC Augsburg ist wieder dabei, an dem Stand des Bundesligisten können Kinder gemeinsam mit ihren Eltern aktiv werden und an der Reaktionswand jede Menge Spaß haben sowie tolle Preise gewinnen. Neu in diesem Jahr ist u.a. der swa Hüpfbus und die Turamichele-Fotowand, an der Familien ein Erinnerungsbild machen können. An den verschiedenen Ständen auf dem Rathausplatz können die Kinder gemeinsam basteln, sich beim Kinderschminken in ihre Lieblingsfigur verwandeln lassen und vieles mehr erleben. An beiden Tagen führen die HITRADIO RT1-Moderatorinnen Larissa Schütz und Caro Lobb durch das Programm.

Perlachglocke schlägt nur für St. Michael wieder

Dass trotz der Sperrung und aktueller Sicherungsmaßnahmen das mechanische Figurenspiel gezeigt werden kann, war eine Herzensangelegenheit von Augsburg Marketing und den Stadtwerken Augsburg, die sich dafür eingesetzt haben, um allen Kindern und ihren Eltern nach zwei Corona-Jahren ein rundum gelungenes Turamichele-Familienfest bieten zu können. Die Stadt Augsburg nimmt hierfür extra den Stundenschlag wieder in Betrieb, damit das manuelle durchgeführte Drachen-Stechen stattfinden kann. Bereits am Mittwoch, dem 21.September erfolgt die Wiederinbetriebnahme als Testlauf und Funktionsprüfung. Nach dem letzten Auftritt vom Turamichele am 29. September wird der Glockenschlag wieder abgestellt.

Luftballonwettbewerb mit Preisen für die ganze Familie

Aufregend ist mit Sicherheit nicht nur das Programm vom Turamichele-Familienfest, sondern auch der Luftballonwettbewerb: Lassen die Kleinen mit dem letzten Glockenschlag ihre Luftballons mit Friedensgrüßen aus Augsburg in den Himmel steigen, haben sie auch die Chance auf einen Gewinn. An jedem Luftballon hängt eine Karte, mit der die Kinder am beliebten Turamichele-Luftballonwettbewerb teilnehmen. Schickt der Finder einer Karte diese an Augsburg Marketing bis zum 31. Oktober 2022 zurück, ist der Teilnehmer automatisch im Lostopf und kann einen von über tausend Preisen im Gesamtwert von mehr als 10.000 Euro gewinnen.

Zu gewinnen gibt es in diesem Jahr u.a.:

– eine Ballonfahrt für 4 Personen (gesponsort von der WBG)

– signierte FCA-Trikots, Zip-Jacken von den Augsburger Panthern

– Augsburg-City-Gutscheine

– Gutscheine für die Therme Erding

– Kinder- und Jugendfahrräder,

– Tickets für den Skywalk Naturerlebnispark,

– Jahreskarten für den Zoo Augsburg

– Bluetooth Lautsprecher mit wechselnder Beleuchtung

– und viele andere tolle Preise

Im Auftrag und Dank der Unterstützung der Stadt Augsburg ermöglicht es Augsburg Marketing am eigentlichen Michaelistag, dem 29. September Augsburger Grundschulklassen zwischen 10 und 12 Uhr gemeinsam Luftballons mit Friedensgrüßen in den Himmel steigen zu lassen. Hierfür konnten sich Schulen bei Augsburg Marketing anmelden und haben auch in diesem Jahr wieder das Turamichele-Poster über die Geschichte des Turamicheles kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen.

Augsburg Marketing dankt allen weiteren Partnern und Unterstützern, die das Turamichele in diesem Jahr ermöglichen: Bäckerei Wolf, Exus Sporterlebniswelt, AWI Treuhand, Scheidle & Partner, Stadtsparkasse Augsburg, ProFM Media, Ihle Baker’s, Neue Szene und Augsburger Allgemeine.

In den Leitlinien von Augsburg Marketing ist ein schonender und umweltfreundlicher Ressourcenumgang festgehalten. Deshalb werden nur Luftballons aus Naturlatex und nachhaltige Verschlüsse sowie Papierbänder verwendet.