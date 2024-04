Überragendes Schlussviertel | Ratiopharm Ulm mit deutlichem Sieg in Rostock

Ein in allen Belangen überragender Schlussabschnitt besiegelt einen 96:71 Erfolg in Rostock. Somit wächst die Siegesserie von Ratiopharm Ulm auf vier an. Das nächste Heimspiel im Ligaschlusssprint steht bereits am kommenden Sonntag gegen den SYNTAINICS MBC an.

Wie erwartet brachten beide Teams zu Beginn einiges an Geschwindigkeit aufs Parkett. An beiden Seiten des Feldes hieß die Marschroute nicht lange in der Halbfeldoffensive zu verharren, sondern den direkten Weg in Richtung Korb zu suchen. Den besseren Start erwischten jedoch die Hausherren, zwangen die Ulmer zu der ein oder anderen Nachlässigkeit und starteten mit einem 10:2 Lauf. Auch in den restlichen Minuten des ersten Spielabschnitts war es eine zerfahrene Partie, in der beide noch auf der Suche nach der spielerischen Leichtigkeit und den herrlich herausgespielten Abschlussmöglichkeiten waren. Die Ulmer kämpften sich allerdings über den leidenschaftlichen Einsatz und die Defensive nach und nach in die Partie. Youngster Juan Nunez ließ den bislang vermissten Spielwitz in einer Fastbreak-Sequenz aufblitzen: Nach Rebound schalteten alle Ulmer geschlossen und entschlossen um, der Spanier verwandelte am Ende per EuroStep-Korbleger gekonnt. Die Anfangsphase des zweiten Viertels gehörte den Orangefarbenen, die angeführt von Trevion Williams konsequenter verteidigten und offensiv schnörkellos den Korb attackierten. Aus einer energischen Verteidigung heraus glückten zwei Ballgewinne hintereinander, die unter anderem in einen ersten nennenswerten Ulmer Run mündeten und den Spielstand ausglichen (8:2). Nachdem die Rostocker im ersten Viertel die Bretter dominierten (5 OR), bestimmten jetzt die Ulmer meistens in Person von Trevion Williams das Rebound-Geschehen und generierten häufig zweite Chancen (9 OR). Kurz vor der Pause fiel schließlich auch der Wurf von außen, der bislang noch kein Faktor war. Drei erfolgreiche Dreier in Serie verbesserte nicht nur die Quote erheblich (5/14 – 35,7%), sondern stellte passend zur Halbzeit auf die höchste Führung (36:43, HZ.).

Der Start in die letzten 20 Minuten bescherte wohl jedem Basketballromantiker viel Freude: Es folgte Highlight nach Highlight, welche beispielsweise die Fernsehkommentatoren zur kompletten Eskalation verleiteten: Auf Ulmer Seite flog Williams durch die Lüfte der Ostsee und schloss den Alley-Oop-Pass von George De Paula krachend ab. Das hohe Tempo spielte den Ulmern in die Karten, die mit einem 9:0 Lauf und einer zweistelligen Führung davon profitierten. Die anschließende Auszeit des Gastgebers trug scheinbar Früchte – die Hausherren spielten sich anschließend in einen Offensiven-Flow und verkürzten bis auf drei Punkte. Wie so häufig in der Partie schnupperten die Seawolves an einem erneuten Gleichstand, aber die Ulmer hatten die passende Antwort parat. Die Defensive-Intensität der Ulmer nahm zu, welche jegliche offene Abschlussmöglichkeiten verhinderte und die Rostocker permanent zu schwierigen Würfen zwang. Die Ulmer hingegen spielten sich in einen Rausch und waren sowohl offensiv als auch defensiv nicht mehr zu stoppen. Ein überragendes Schlussviertel, das mit 29:11 gewonnen wird, macht am Ende den Unterschied und führt letztendlich zu einem Kantersieg.

Ulms Topscorer Trevion Williams: „Ich versuche als gutes Beispiel voranzugehen und in jedem Spiel mit viel Energie aufzutreten. Vor allem im letzten Viertel haben wir es geschafft, die notwendige Intensität in der Verteidigung aufzubringen und haben offensiv den Rhythmus gefunden. Wir haben gezeigt, dass wir als Team agieren und wir uns gegenseitig jederzeit motivieren können – die Teamchemie ist der Schlüssel zum Erfolg.“