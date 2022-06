„Ugly Lies the Bone“ | Staatstheater Augsburg mit deutscher Erstaufführung in hybrider Form

Am Samstag, den 11.6.22 um 19:30 Uhr feiert das Stück »Ugly Lies the Bone« der preisgekrönten Autorin Lindsey Ferrentino seine Deutschsprachige Erstaufführung in der brechtbühne des Staatstheater Augsburg. Das für seine Digitalsparte bekannte Haus setzt dabei auf eine hybride Form aus Live-Theater auf der Bühne und Virtual Reality-Elementen per VR-Brille.

Das amerikanische Erfolgsstück »Ugly Lies the Bone« von Lindsey Ferrentino, deren Stück »Amy and the Orphans« derzeit für Netflix adaptiert wird, handelt von der Kriegs-Veteranin Jess, die durch ihren Einsatz in Afghanistan schwer traumatisiert ist und nur langsam in ihr früheres Leben in Florida zurückfindet. Dabei hilft ihr eine experimentelle Schmerztherapie in der virtuellen Realität.

Das Publikum erlebt bei dieser hybriden Inszenierung in erster Linie ein klassisches Bühnenstück, bei dem die Spielenden live auf der Bühne interagieren, zudem taucht es gemeinsam mit der Hauptprotagonistin Jess (Christina Jung) in die virtuelle Realität ein. Möglich machen dies die am Sitzplatz zur Verfügung gestellten VR-Brillen, die die Zuschauenden gemeinsam mit Jess an mehreren Stellen im Stück aufsetzen, um sie zu ihren Therapiesitzungen zu begleiten.

Kann Jess ihr Trauma überwinden und die dadurch ausgelöste Isolation verlassen? Und wie kann sie mit den Fragen nach Schuld und Verantwortung weiterleben und wieder in Kontakt mit ihrer Umwelt treten? Ohne Pathos und doch nahe an der unter die Haut gehenden Gefühls- und Gedankenwelt der Protagonisten erzählt das Stück die Geschichte einer Heilung durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz.

Das 3D-Artwork stammt von Benjamin Seuffert, der in der Digitalsparte des Staatstheater Augsburg für den Bereich Digital Content & Interactive Media zuständig ist.

Mit freundlicher Hardware-Unterstützung der Akademie für Theater und Digitalität, Dortmund.

Karten für die Premiere und die Vorstellungen am 14. und 21.6. sind beim Besucherservice des Staatstheater Augsburg erhältlich (Telefon 0821 324 49 00, Email an tickets@staatstheater-augsburg.de, online über www.staatstheater-augsburg.de/spielplan oder persönlich an der Theaterkasse am Rathausplatz, Mo-Fr 9 bis 17 Uhr & Sa 10 bis 17 Uhr). Weitere Termine folgen in der Spielzeit 2022/23.

»Ugly Lies the Bone« | Das ganze Spiel | Deutschsprachige Erstaufführung | Hybrides Schauspiel von Lindsey Ferrentino | Aus dem Amerikanischen Englisch von Michael Raab |

Premiere Sa 11.6.22 19:30 Uhr | brechtbühne im Gaswerk

Besetzung