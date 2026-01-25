Ukraine-Gespräche: Grüne fordern mehr Engagement für Kriegsende

Nach dem vorläufigen Abschluss der Gespräche zwischen der Ukraine, Russland und den USA haben die Grünen mehr Engagement Europas zur Beendigung des Krieges in der Ukraine gefordert.

Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen, Agnieszka Brugger, sagte der “Rheinischen Post”: “Die Bundesregierung und unsere europäischen Partner müssen endlich mehr Druck auf Putin ausüben sowie mehr Unterstützung der Ukraine und harte Sicherheitsgarantien liefern.”

In allen Feldern seien Deutschland und die anderen europäischen Staaten “immer noch viel zu zögerlich. So wird man weder international ernst genug genommen, noch schützt man so die eigene Sicherheit ausreichend. Friedrich Merz erinnert – nicht allein wegen Taurus – immer mehr an Olaf Scholz”, kritisierte Brugger.

Die Gespräche in Abu Dhabi bewertete die Politikerin zurückhaltend. “In der Substanz hat sich mit diesen Gesprächen vorerst nichts bewegt”, sagte sie. Wenn man auf die Realität schaue, “dann sind die russischen Angriffe aus der Luft noch grausamer als bisher, mit dem Ziel, Kälte und Terror immer weiter zu vergrößern”, bemängelte Brugger. “So handelt niemand, der verhandeln will.”