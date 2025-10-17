Newsletter
Vermischtes
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Ukraine: Trump fordert Ende der Kämpfe auf aktuellem Frontverlauf

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

US-Präsident Donald Trump hat nach seinem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj vorgeschlagen, die Kämpfe in der Ukraine auf dem aktuellen Frontverlauf zu beenden. “Sie sollten aufhören, wo sie sind. Beide sollen den Sieg für sich beanspruchen, die Geschichte soll entscheiden”, schrieb Trump am Freitag auf seiner persönlichen Plattform.

Ukraine: Trump Fordert Ende Der Kämpfe Auf Aktuellem FrontverlaufDonald Trump (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Selenskyj sagte währenddessen zu Journalisten, die Frage des Territoriums sei die schwierigste Frage. “Ich weiß, dass Russland eine andere Position vertritt. Sie möchten im Grunde alles besetzen”, erklärte der ukrainische Präsident. “Zum jetzigen Zeitpunkt möchten sie vor jeglichem Waffenstillstand ein Abkommen schließen in Bezug auf das Territorium und unsere Position ist hier folgende: Wir brauchen erst eine Waffenruhe, das heißt, wir müssen uns zusammensetzen und sprechen.” Selenskyj zufolge will Trump aus Sorge vor einer Eskalation der Ukraine nun keine Langstreckenwaffen schicken.

