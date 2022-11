Ukrainische Kernkraftwerke Vom Netz Genommen

Nach den russischen Angriffen auf das Stromnetz der Ukraine sind die Kernkraftwerke des Landes vom Netz genommen worden. Das teilte der Betreiber „Energoatom“ über den Instant-Messaging-Dienst „Telegram“ mit.

An den Standorten der Kernkraftwerke würde derzeit kein erhöhter Strahlungshintergrund gemessen werden, hieß es darin. Aufgrund eines Frequenzabfalls im ukrainischen Stromnetz sei der Notschutz in den Kernkraftwerken Riwne und Chmelnyzkyj ausgelöst worden, woraufhin alle Blöcke automatisch abgeschaltet worden seien. Eine Einspeisung in das Stromnetz finde derzeit nicht statt. Auch die Versorgung des Eigenbedarfs des AKW Saporischschja aus dem Stromnetz sei eingestellt worden, hieß es weiter.

Der Betreiber spricht dabei von einem „vollständigen Blackout-Modus“. Hier sei die Versorgung des Kraftwerks durch Dieselgeneratoren sichergestellt. Wenn sich der Betrieb des Stromnetzes wieder normalisiert, soll die Stromlieferung aus den AKWs wieder aufgenommen werden.

Foto: Flagge der Ukraine, über dts Nachrichtenagentur