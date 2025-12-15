Newsletter
Ukrainischer Mann in Passau wegen Rezeptfälschung festgenommen: Polizei findet Abnehmspritzen und gefälschte Dokumente
Polizeipräsidium Niederbayern
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Ukrainischer Mann in Passau wegen Rezeptfälschung festgenommen: Polizei findet Abnehmspritzen und gefälschte Dokumente

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Samstag, dem 13. Dezember 2025, wurde die Polizeiinspektion Passau von einem Apothekenbetreiber alarmiert, nachdem ein Kunde mithilfe eines gefälschten Rezepts Abnehmspritzen im Gesamtwert von mehreren tausend Euro erhalten hatte.

Vorläufige Festnahme eines Verdächtigen

Der Apotheker erkannte die Fälschung und rief die Polizei, die bald am Ort des Geschehens eintraf. Die Beamten konnten einen 33-jährigen Ukrainer vorläufig festnehmen. Während der Durchsuchung des Verdächtigen fanden die Polizisten drei Packungen der Abnehmspritzen sowie mehrere gefälschte Rezepte.

Ermittlungen wegen Arzneimittelverstoßes

Nach den bisherigen Ermittlungen besteht der Verdacht, dass die gefälschten Rezepte über das sogenannte Darknet erworben wurden. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau ermittelt in diesem Fall unter anderem wegen eines Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz.

Widerstand bei der Festnahme

Beim Verbringen des Verdächtigen in den Haftraum kam es zu einer Widerstandshandlung, die den Einsatz von unmittelbarem Zwang notwendig machte. Der 33-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen.

Veröffentlicht: 15.12.2025, 11.25 Uhr

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

