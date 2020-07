Ullrich möchte Corona-Testzentrum am Augsburger Hauptbahnhof

Der Augsburger Bundestagsabgeordnete bittet Staatsminister Florian Herrmann zu prüfen, ob neben München Hbf und Nürnberg Hbf auch am Augsburger Hbf ein Corona-Testzentrum möglich ist.



„Durch die Corona-Pandemie haben wir massive Einschnitte in unsere Wirtschaft und auch im gesellschaftlichen Zusammenleben hinnehmen müssen. Wir müssen unbedingt eine zweite Welle verhindern, die durch eine Vielzahl an Reiserückkehrern leider immer wahrscheinlicher wird.

Die Corona-Test-Strategie der Bayerischen Staatsregierung ist richtig und wichtig. Die Testzentren am Flughafen München und an den Hauptbahnhöfen in Nürnberg und München begrüße ich sehr.

Meiner Meinung nach ist darüber hinausgehend ein weiteres Testzentrum am Augsburger Hauptbahnhof notwendig. Bezogen auf die Frequenz ist Augsburg der drittgrößte Bahnhof in Bayern und hat Verbindungen nach Österreich, der Schweiz und Frankreich.

Ich habe deshalb den Krisenkoordinator Staatsminister Herrmann gebeten, zu prüfen, inwieweit auch ein Corona-Testzentrum am Augsburger Hauptbahnhof eingerichtet werden kann.“