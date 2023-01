Nach dem EuroCup-Heimsieg vom Mittwoch geht es für ratiopharm ulm in der Liga nach Weißenfels. Dort wartet der SYNTAINICS MBC auf die Ulmer. Tip-off am Sonntag ist um 15:00 Uhr.

Am 16. Spieltag der easyCreditBBL trifft ratiopharm ulm auf einen weiteren direkten Konkurrenten. Mit dem Selbstvertrauen aus dem Heimsieg gegen Panevezys, gilt es die geschlossene Mannschaftsleistung zu bestätigen. „Es war für uns enorm wichtig gut in beide Halbzeiten zu starten. Dadurch konnten wir uns einen Vorsprung erarbeiteten, der uns auch über kleine Schwächephasen den nötigen Push gegeben hat”, so Head Coach Anton Gavel. Der vielversprechende Auftritt im EuroCup macht Mut für die nächsten wichtigen Aufgaben. Auffällig neben der griffigen Defensive, die spielfreudige Offensive und ein herausstechender Yago Dos Santos, am Ende Topscorer mit 21 Punkten, acht Assists, sechs Rebounds und sogar einem Block.

Duell der Shooter – Christen vs. Mushidi

Beide waren in der letzten Länderspielpause für die deutsche Nationalmannschaft aktiv, und glänzen mit besonderen Fähigkeiten beim Drei-Punkte-Wurf. Während Robin Christen im Schnitt 5,4 Dreier pro Spiel nimmt und davon 39,5 Prozent trifft, nimmt sein gegenüber 5,7 Würfe von außen, die er zu 36,5 Prozent im Korb versenkt. Im Gegensatz zu Christen, der seine Würfe meist aus dem Catch-and-Shoot nimmt, kreiert sich Mushidi seine Würfe oftmals selbst.

Wölfe wollen Heimserie ausbauen

Nach der deutlichen Auswärtspleite in Oldenburg (108:65) steht Weißenfels genau wie die Ulmer bei einer Bilanz von sechs Siegen und neun Niederlagen. Vor eigener Kulisse konnte der MBC allerdings vier der letzten sechs Spiele gewinnen, darunter auch die Partie gegen Ludwigsburg. Nach dem Verlust von Topscorer Lamont Jones, spielen besonders Ex-Würzburger Charles Callison und Kris Clyburn groß auf. Auf Clyburn muss die Mannschaft von Trainer Igor Jovovic allerdings einige Wochen verletzungsbedingt verzichten. Callison, der nach seinem Kurztrip in den Niederlanden zurück in Deutschland ist, legt derzeit in durchschnittlichen 29 Minuten 13,1 Punkte auf. Am vergangenen Spieltag glänzte er offensiv mit einem persönlichen BBL Career-High von 27 Punkten. Zudem zeigt der Guard mit 4,5 Assists pro Spiel gute Passgeber-Qualitäten. Auf die Verletzung von Topscorer Clyburn reagierte der Klub am Donnerstag mit der Verpflichtung von Scottie Reynolds, der bereits am Sonntag auflaufen wird. Für Reynolds ist es bereits die fünfzehnte Profistation in Europa, allerdings die erste in Deutschland.

Head Coach Anton Gavel: „Viele Mannschaften definieren sich durch die eigene Heimstärke. Es wird am Sonntag kein Selbstläufer. Die Mannschaft hat sehr erfahrene Spieler, die die Liga kennen und wissen, wie man spielt. Defensiv müssen wir ähnlich agieren wie bereits am Mittwoch, denn das legt den Grundstein für das Spiel. Mit der Nachverpflichtung von Scottie Reynolds hat das Team neben Charles Callison einen weiteren erfahrenen Guard, der bereits auf einem hohen Level gespielt hat und weiß, wie man das Spiel lenkt.“