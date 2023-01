Die Ulmer bekommen es im 7DAYS EuroCup mit Tabellennachbarn Frutti Extra Bursaspor zu tun. Tip-off in der ratiopharm arena ist am Mittwoch um 19:30 Uhr.

Eine starke zweite Hälfte gegen Bamberg sicherte den Ulmern wettbewerbsübergreifend den vierten Sieg in Folge. Von Beginn an bekamen die Zuschauer in der ratiopharm arena ein echtes Offensiv-Spektakel geboten – die Leistung des Teams macht Lust auf mehr. „Siege gegen gute Mannschaften wie Bamberg bestätigen den Weg, den wir vor einigen Wochen eingeschlagen haben und lassen uns als Gruppe weiter zusammenwachsen“, erklärt Assistant Coach Tyron McCoy. Gegen Bursaspor erhält das Team die nächste Gelegenheit seine gute Form zu bestätigen. Wie so häufig in den vergangenen Wochen geht es erneut gegen einen direkten Konkurrenten und Tabellennachbarn. In der Türkei konnte ratiopharm ulm Anfang November in einer ausgeglichenen Partie am Ende knapp mit 90:86 gewinnen. „Wie bereits im Hinspiel werden wir versuchen, deren Gelegenheiten zu limitieren und sie gleichzeitig als Team zu schweren Würfen zu zwingen“, so McCoy weiter.

Duell der Flügelspieler

In einem der zentralen Duelle der Partie stehen sich der formstarke Karim Jallow und Bursas Topscorer Onuralp Bitim gegenüber. Jallow, der zuletzt gegen Bamberg mit 18 Punkten glänzte, befindet sich derzeit in starker Verfassung. Neben seiner Athletik im Zug zum Korb und der aggressiven Defense, fällt aktuell auch der Dreier aus der Ecke hochprozentig (60%). Auch im vergangenen EuroCup Spiel in Brescia überzeugte der 25-Jährige aus der Entfernung mit hoher Effizienz (3/5). Gegenspieler Bitim war schon im ersten Aufeinandertreffen auffälligster Akteur und kam am Ende auf 19 Punkte. Der Flügelspieler ist mit seinen 23 Jahren bereits enorm erfahren und aus jeder Lage gefährlich. Im Schnitt steht er 33 Minuten auf dem Parket und legt dabei 17,5 Punkte, 4 Assists und 3,2 Rebounds auf. Mit 34,3 % trifft der Türke den Dreier ordentlich, dennoch liegen seine Stärken vor allem in der Zone und aus der Mitteldistanz (47,6%). Aufgrund der Fähigkeit immer wieder entschlossen in Korbnähe zu kommen, ist Bitim oftmals nur durch ein Foul zu stoppen – pro Spiel steht der Topscorer der Gäste deshalb 4,6-mal an der Linie (76,8%).

Auf der Suche nach Kontinuität

er Finalist aus der vergangenen Spielzeit startete gut in den diesjährigen Wettbewerb, gewann vier der ersten sechs Spiele. Daraufhin war fehlende Konstanz ein Thema und so ergab sich in den letzten Wochen ein dauerndes Auf und Ab. Somit rangiert der türkische Vertreter mit einer ausgeglichenen Bilanz von sechs Siegen und sechs Niederlagen im Mittelffeld der Tabelle. Zuletzt unterlag Bursaspor denkbar knapp in Badalona (83:82) und zu Hause gegen Slobozhanske (92:94) – zweimal mit der Chance auf einen Gamewinner. Dazu blieb die Mannschaft von Dusan Alimpijevic auch auswärts seit drei Partien erfolglos. Um das Aufbauspiel kümmern sich meist die zwei flinken Guards Derek Needham (13,0 Pkt) und Anthony Clemmons (12,9). Beide legen derzeit 4,4 Assists auf und stechen aufgrund ihrer Vielseitigkeit heraus. Mit 43,2 % und 41,3 % ist das Backcourt-Duo brandgefährlich und kann jederzeit aus der Distanz heiß laufen. Im Kampf um die Vorherrschaft unter den Brettern ist Bursaspor mit Zach Auguste ebenfalls stark besetzt. Der Center kommt auf 13,1 Punkte, wovon er unmittelbar am Korb besonders effizient agiert (64,2%). Zusätzlich kommt der US-Amerikaner auf 6,4 Rebounds und 1,2 Steals. Mit Forward David Dudzinski gibt es einen weiteren Dauerbrenner, der sein Team mit starken Wurfquoten, sowohl in der Zone als auch von außen unterstützt. (11,1 Pkt, 2Pkt: 64,7 % – 3Pkt: 45,7 %). Kürzlich gab der Verein die Nachverpflichtung von Ex-Göttinger Aubrey Dawkins bekannt. Der 27-Jährige Guard wechselt von der NBA G-League erneut nach Europa. Bereits in der Saison 21/22 spielte er für Turk Telekom in der türkischen Liga.