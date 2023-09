Ulmer Basketballer besiegen Bamberg im ersten Heimtest

Im nicht-öffentlichen Testspiel zwischen ratiopharm ulm und den Bamberg Baskets gewann das Team aus der Doppelstadt mit 94:84. Nach vorherigen Testspielen in Strasbourg, beim Turnier in Menorca und gegen den BBL-Konkurrenten Ludwigsburg, fand das Spiel nun erstmals auf dem eigenen Parkett im OrangeCampus statt.

Die Ulmer behielten die Führung während des gesamten Spiels in der Hand und zeigten bereits jetzt eine beeindruckende Spielfreude, die Vorfreude auf die Saisoneröffnung am 27.09. in der ratiopharm arena weckte. Die Hausherren starteten stark mit schnellen Fast-Break Sequenzen, gutem Teamplay und einer starken Leistung unter den Körben (15:3, 5. Minute). Karim Jallow beeindruckte mit seiner Geschwindigkeit im Ballvortrag und starken Aktionen zum Korb (29:13). Nach einer kurzen Verschnaufpause kam die Mannschaft von Oren Amiel immer besser ins Spiel und führte einen 10:0-Lauf an, der zu einer Auszeit von Anton Gavel führte (13. Minute). Dakota Mathias, der NBA-Erfahrene Spieler, sorgte mit punktereichen Aktionen dafür, dass der offensive Motor wieder ins Rollen kam und sein Team zur 46:36-Halbzeitführung führte.

Nach der Pause nahm die Intensität des Spiels auf beiden Seiten zu. Es wurde hitzig und das Spiel ging von Korb zu Korb. Auf Seiten von ratiopharm ulm gab es einige Abstimmungsfehler, die zu einer erhöhten Anzahl von Angriffen der Bamberger führten und sie auf einen Punkt heranbrachten (51:50, 24. Minute). Doch ratiopharm ulm fand in der Defensive wieder mehr Zugriff und traf bessere Entscheidungen in Richtung Korb, was zu einer Rückkehr der Spielfreude aus dem ersten Viertel führte. Erst Kapitän Tommy Klepeisz mit einem Alley-Oop-Anspiel auf Center Nico Bretzel, dann die schnelle Ballbewegung mit dem starken Shooter Mathias am Ende der Kette für einen Dreier. Die erfolgreiche Dreierquote brachte die nötige Konzentration gegen die tapfer anrennenden Baskets und letztendlich einen 94:84-Sieg. In der kommenden Woche stehen für ratiopharm ulm zwei weitere Testspiele gegen das ProA-Team Kirchheim Knights und exklusiv für Saisonaboinhaber gegen die Veolia Towers Hamburg an.

WM-Finale im OrangeCampus live

Am Sonntag wird auf dem MainCourt des OrangeCampus das historische erste Weltmeisterschaftsfinale mit deutscher Beteiligung beim Public Viewing unterstützt. Der Einlass beginnt um 13.15 Uhr, der Tip-Off ist um 14.40 Uhr. Der Eintritt ist frei und es werden Snacks und Getränke aus dem Fanshop angeboten.