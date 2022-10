Im Auftaktspiel verliert das junge Team von ratiopharm ulm beim FC Bayern Basketball mit 87:80. Ein starkes zweites Viertel und eine umkämpfte Schlussphase machen schon jetzt Lust auf mehr.

„Bei so einem Spiel kann es nicht an Motivation fehlen“, gab Headcoach Anton Gavel im MagentaSport-Interview bereits vor dem Spiel zu verstehen. Sein Team ließ dementsprechend Taten folgen. Für alle, die sich noch in der Sommerpause befanden, ließ es Devin Robinson zunächst einmal ordentlich krachen.





Durch eine konzentrierte Ulmer Vorstellung zu Beginn, blieb der stark aufspielende EuroLeague-Teilnehmer in Schlagdistanz- 1. Viertel 24:18. Zögerliche Defense und übereifrige Würfe auf Ulmer Seite, gepaart mit starkem Reboundung unter dem offensiven Brett, brachte dem Team von Andrea Trinchieri den ersten zweistelligen Vorsprung ein. Davon unbeeindruckt, zeigten die jungen Uuulmer Moral, während der Heimmannschaft offensiv die Luft ausging. Mit konzentrierter Reboundarbeit und einer gewissen Lockerheit im Abschluss, bestraften die Herren in den neuen Auswärtstrikots resolut. Josh Hawley, Devin Robinson und Matt Mobley egalisierten mit einem 12:0-Lauf den Münchner Vorsprung und brachten ihr Team erstmals wieder in Führung (33:35, 18.). Mit einem Unentschieden ging es schließlich in die Pause. – Halbzeit 39:39.

Nach dem Seitenwechsel kamen bekannte Probleme ins Ulmer Spiel zurück. Schläfrigkeit in der Rückwärtsbewegung und gutes Reboundverhalten der Hausherren ermöglichten einfache Lay-up Situationen zugunsten des fünfmaligen deutschen Meisters. Unter dem Korb gab es fast kein Vorbeikommen an Bayern-Neuzugang Freddie Gillespie (8 Rebounds und 4 Blocks). Mit 14:3 nach vier Minuten stellten die Münchner ihre zweistellige Führung schnell wieder her und brachten damit die Halle wieder hinter sich (53:42, 24.). Beim Stand von 65:52 ging es dann ins finale Viertel, welches den Gästen einiges abverlangte. Zunächst blieb alles beim Alten, das Momentum auf Seite der Hausherren. Das Team von Headcoach Anton Gavel bewies abermals seine Comebackqualitäten und kam sogar noch fünf Zähler heran (78:73, 38). Nach einer Trinchieri-Auszeit zogen die Bayern dann entscheidend davon. Bronzemedaillen-Gewinner Nick Weiler-Babb drückte mit einem Dreier bei 21 Sekunden auf der Schussuhr einem vielversprechenden Spiel den Stempel auf. Endstand 87:80.

Ulmer Top-Performer

Jungtalent Juan Nuñez und Josh Hawley mit jeweils 13 Punkten. Außerdem punkten die Neuzugänge Devin Robinson (12 Pkt.) und Matt Mobley (11 Pkt.). Yago Mateus dos Santos (6 As) und Tommy Klepeisz (5 As) glänzen zudem als Passgeber.

Headcoach Anton Gavel: „Glückwunsch an Coach Trinchieri und seine Mannschaft. Wir haben im ersten Viertel ordentlich angefangen, gegen Ende des ersten Viertels konnte sich Bayern dann absetzen. Ich denke wir haben noch gut reagiert und konnten zur Halbzeit ausgleichen. Im dritten und vierten Viertel haben uns die Offensivrebounds enorm wehgetan. Aus den meisten Aktionen entwickelten sich einfache Lay-Ups oder 4-Punkt Spiele gegen uns. Wenn du einer Mannschaft wie Bayern so viele zweite Chancen gibst, dann verlierst du das Spiel. Am Ende haben wir gekämpft und uns von der guten Seiten gezeigt. Hier braucht es allerdings ein perfektes Spiel, um zu bestehen.“

Das erste Heimspiel gegen die BG Göttingen steigt am nächsten Mittwoch, 05.10. um 19 Uhr in der ratiopharm arena Neu-Ulm.