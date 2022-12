ratiopharm ulm erkämpft sich im Schlussviertel einen 84:81-Erfolg über U-BT Cluj-Napoca.

Die Zuschauer in der Bt-Arena in Cluj sahen zwei Teams, die ihren Ansprüchen über nahezu die gesamte Spielzeit nicht gerecht werden konnten. Über drei Viertel fanden die stark ersatzgeschwächten Ulmer nicht in einen konstanten Rhythmus, kämpften sich im letzten Viertel zum Ausgleich und holte dann mit einer Willensleistung den Sieg. Während die Ulmer den Gastgebern offensiv Schwierigkeiten bereiteten, wurde die Defensivarbeit vor allem in Umschaltbewegungen vernachlässigt, was das Spiel zu Beginn offen gestaltete (13:10, 6.).

Cluj fand dann unter dem Korb Lösungen über Eins-gegen-Eins Situationen, auf der Gegenseite häuften sich bei ausbleibenden Korberfolgen die Ballverluste (9 im 1.Viertel). Entsprechend folgte bis zum Ende des ersten Abschnitts ein 11:2-Lauf der aus dem Feld effektiven Rumänen (9/10). Genauso wie die Informationen zum Spielstand in der Halle fehlten, so fehlte ratiopharm ulm in der Folge der Zugriff. Während defensiv wenig Gegenwehr geboten war, traf die Mannschaft von Anton Gavel ihre aussichtsreich herausgespielten Würfe nicht (30:16,14.). Auch aus einem Doppelschlag von Robin Christen konnte die Mannschaft kein Profit schlagen, ließ einige Unkonzentriertheiten folgen und ging mit einem Zehn-Punkte-Rückstand in die Pause (44:34).

Nach der Halbzeit bewegte sich der zahlenmäßige Abstand ähnlich, auch weil die Ulmer nicht in einen konstanten Rhythmus fanden. Für Cluj machte Emmanuel Cate da weiter, wo er in der ersten Halbzeit aufgehört hatte: Der rumänische Center war für ratiopharm ulm aufgrund der Größenvorteile schwer zu kontrollieren und traf hochprozentig in der Zone (83%). Kurz vor Ende setzte Neuzugang Brandon Paul in aufeinanderfolgenden Aktionen seine Akzente (7 Pkt) und beendete das dritte Viertel mit einem erfolgreichen Drei-Punkte-Wurf per Buzzer-Beater (65:55). Den Schlussabschnitt eröffnete Robin Christen und sollte in diesem Viertel wichtige Entscheidungen für seine Mannschaft treffen. Ließ per Flamingo in der Zone, im Eins-gegen Eins und natürlich von jenseits der Drei-Punkte-Linie (5/5) wichtige Zähler folgen (71:69,36.). Ulm agierte von nun an mit Joshua Hawley auf der ersatzgeschwächten Position fünf und wurde dadurch griffiger. Eine Willensleistung des jungen Spaniers Juan Nunez brachten zwei Minuten vor dem Ende den Ausgleich (77:77). Als wäre die Drangphase der Ulmer nicht genug, erlaubte sich Stefan Bircevic mit dem Betreten des verbotenen Bereichs ein technisches Foul – Karim Jallow nutzte den daraus folgenden Ballbesitz von außen zur ersten Ulmer Führung. Juan Nunez setzte dann mit einem sensationellen Dreier den Siegtreffer. Am Ende beschenkt sich ratiopharm ulm mit einem 81:84-Sieg zu Weihnachten.

About the game

Head Coach Anton Gavel: „Wir haben das Spiel nachlässig begonnen. Defensiv waren wir nicht auf der Höhe. Im letzten Viertel haben wir die wichtigeren Stopps bekommen und sie von außen werfen lassen. Auf der anderen Seite haben wir selbst gute Würfe getroffen. Robin Christen hat ein sehr gutes Spiel gemacht und uns mit seinen Würfen über lange Zeit im Spiel gehalten. Wir sind glücklich über den Sieg.“

Ulmer Spotlight Players

In den entschiedenen Momenten geht Robin Christen mit Scoring und seiner starken 100 Prozent-Quote voran, erzielt mit 26 Punkten einen neuen Karrierebestwert im EuroCup. Karim Jallow sorgt mit seiner Physis für wichtige Punkte aus dem Feld (21 Pkt-5/7 2P u. 2/5 3P), holt zudem vier Rebounds und ebenso viele Steals. Juan Nunez markiert mit seinem einzig genommenen Dreier den Siegtreffer.