In einer spannenden und hart umkämpften Partie überzeugt ratiopharm ulm erneut im Schlussviertel und gewinnt gegen Frutti Extra Bursaspor mit 92:86.

Angeführt von Topscorer Bruno Caboclo (33 Punkte) gewann ratiopharm ulm zu Hause gegen den Tabellennachbarn Extra Frutti Bursaspor. Wieder einmal war die zweite Hälfte insbesondere das Schlussviertel ausschlaggebend für den Erfolg (48:36). Nachdem die Ulmer im Kampf um die Rebounds in der ersten Halbzeit deutlich das Nachsehen hatten (14:26), steigerte das Team von Anton Gavel nach der Pause die Intensität unter dem Korb. Scharfschütze Brandon Paul fing speziell nach der Pause Feuer und war mit seinen wilden Würfen ein weiterer Garant (6/9 3P). Insgesamt war es eine engagierte und geschlossene Mannschaftsleistung, die den Weg zum fünften Sieg in Folge ebnete.

Die ersten Punkte der Partie gehörten den Ulmer – Brandon Paul verwandelte den ersten Wurf von außen (3:0, 2.). Ein wunderschönes Lob-Anspiel von Spielmacher Yago auf seinen Landsmann Caboclo zeigte direkt zu Beginn das blinde Verständnis der beiden (7:6, 4.). Lautstark von den Gästefans unterstützt, kam Bursaspor allerdings immer wieder gefährlich in die Zone und konnte kurz vor der ersten Pause die Führung übernehmen (18:20, 9.). Zu viele Fehler der Ulmer in der Schlussphase des ersten Abschnitts sorgten für einen zwischenzeitlichen 13:0-Lauf der Türken (18:27, 10.). Ein erfolgreicher Korbleger mit Foulpfiff von Youngster David Fuchs begann das zweite Viertel. Das Spiel nahm deutlich an Tempo auf und die Ulmer kamen in der Offensive durch schönes Passspiel zu besseren Wurfgelegenheiten – Yago setzte wieder seinen Landsmann mit einem sehenswerten Behind-the-back Pass schön in Szene (33:38, 15.). Die letzten Minuten vor dem Seitenwechsel wurden von Bursaspor unter den Brettern dominiert, so kamen die Gäste mehrfach zu zweiten Chancen (11 OR). Das Rebound-Duell in der ersten Hälfte entschieden die Türken deutlich zu ihren Gunsten(14:26). Demnach ging es für Ulm mit einem Sechs-Punkte-Rückstand in die Kabine (44:50).

Und wieder war es Paul, der nach einem erfolgreichen Vier-Punkte-Spiel den dritten Spielabschnitt einläutete. Früh war zu erkennen, dass der Ball in den Reihen der Ulmer besser zirkulierte und immer wieder war Caboclo die Lösung unter dem Korb (58:58, 25.). Angeführt von Guard Derek Needham (20 Pkt), der sowohl beim Zug zum Korb als auch von außen brandgefährlich war, übernahmen die Grün-weißen in einer ausgeglichenen Partie wieder die Führung (58:63, 27.). Die Auszeit von Coach Gavel unterbrach erfolgreich den kleinen Lauf der Gäste. Mit einem starken Zuspiel setzte Yago seinen Center David Fuchs zum Buzzer-Beater in Szene, der ein ereignisreiches drittes Viertel (66:66). Die Partie wurde in dieser Phase von der intensiven Defensive auf beiden Seiten geprägt – keine Punkte gab es in den ersten zwei Minuten zu sehen. Mit einem ansatzlosen Dreier brachte der Paul die Ulmer wieder mit 73:71 in Führung. In der Folge läutete der US-Amerikaner mit einem weiteren Dreier die Crunchtime ein (78:75, 36.). Direkt im Anschluss verwandelte Kapitän Klepeisz einen Dreier mit Foul zur höchsten Ulmer Führung (84:76, 37.). Kurz vor Ende knackte Caboclo die 30-Punkte-Marke und baute die Führung weiter aus. In der letzten Spielminute verkürzten die Gäste nochmals auf vier Punkte und machten es aus Ulmer Sicht nochmal kurzzeitig spannend. In einer packenden Begegnung setzt sich ratiopharm ulm am Ende mit 92:86 gegen Frutti Extra Bursaspor durch und springt damit auf den vierten Tabellenplatz in Gruppe A.

Die Ulmer Lösung gegen physisch stark spielende Türken hieß Bruno Caboclo. Als Topscorer macht der Center starke 33 Punkte, liefert eine Machtdemonstration unter dem Korb (14/17-75%). Brandon Paul eröffnete beide Halbzeiten von der Drei-Punkte-Linie und trifft im Spielverlauf von dort auch hochprozentig (6/9-66%) und trägt mit 19 Punkten wichtige Punkte zum nächsten Heimerfolg bei.

Head Coach Anton Gavel: „Danke an Coach Alimpijevic. Zunächst Glückwunsch an meine Mannschaft. In der zweiten Halbzeit haben wir nur 26 Punkte zugelassen. Der Schlüssel am Ende war nicht nur die Defensive. Offensiv haben wir viel jenseits der Drei-Punkte-Linie versucht, insgesamt 31 Würfe genommen, aber auch gleichzeitig versucht, nicht den vollen Fokus auf diese Würfe zu legen, wie in den letzten Spielen der Fall war. Alles in allem sind wir sehr glücklich über den Sieg. Jetzt gilt es in der Liga daran anzuknüpfen und uns gut auf Badalona vorzubereiten. Noch einmal Gratulation an meine Spieler.“