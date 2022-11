Auf den Sieg in Heidelberg folgt bereits heute das Heimspiel im 7Days EuroCup gegen Joventut Badalona.

Der fünfte Spieltag im internationalen Geschäft hat es in sich: Joventut Badalona reist als Tabellenzweiter der Gruppe A und mit einem Kantersieg über den spanischen Meister FC Barcelona in die Zweilandstadt. Tip-Off in der ratiopharm arena ist um 19:30 Uhr.

Nach dem Overtimesieg über die MLP Academics Heidelberg, geht es für die Ulmer auf die nächste Etappe der Europareise. Eine Stärke, auf die das Team international in den letzten beiden Spielen zurückgreifen kann, ist die Dreierquote: 41% der Distanzwürfe landen im Korb. Sowohl in der BBL als auch im EuroCup hat dabei Kapitän Tommy Klepeisz seine Aktien: Der Ulmer Shooting Guard kommt international bislang auf 60% (6/10) von jenseits der Dreierlinie und ist gepaart mit seinen Qualitäten als Passgeber ein wettbewerbsübergreifend wichtiger Faktor für das junge Ulmer Team. „Ich fühle mich sehr wohl mit dem Ball in der Hand und genieße es offensiv viel Verantwortung zu haben. Uns als Mannschaft hilft es besonders, wenn der Ball sich schneller bewegt und jeder seine Touches bekommt“, so Klepeisz.

Geballte Power unter den Körben

Es wartet ein dicker Brocken auf das Team von Headcoach Anton Gavel: Drei der letzten vier EuroCup-Spiele gewannen die Spanier – in der Tabelle stehen sie deshalb auch nur hinter den noch ungeschlagenen Franzosen von Mincidelice JL Bourg en Bresse. Neben dem wendigen Guard Kyle Guy (11 Pkt.) mischen zwei Center als Top-Scorer den Wettbewerb auf. Henry Ellenson (12,5 Pkt/5,8 Reb) und Ante Tomic (11,8 Pkt/5,2 Reb) stehen für enorme Willensstärke unter dem Korb, zelebrieren die physische Gangart der Spanier. „Badalona glänzt vor allem in den Spielen im EuroCup mit einer starken Defensive. Mit Tomic haben sie einen physischen Center, der unter den Körben enorm präsent ist. Für uns wird es Defensiv wichtig ihn zu stoppen, damit wir dieses Spiel erfolgreich gestalten können.“

Headcoach Anton Gavel zu den Stärken der Spanier: „Wir reden von einer Mannschaft die vor kurzem Barcelona geschlagen hat. Der Kern des Teams ist weitestgehend derselbe wie im vergangenen Jahr. Die Eingespieltheit ist sicherlich ein Vorteil, außerdem ist die Mannschaft von Carles Duran hervorragend gecoacht. Zehn Minuten wie im dritten Viertel in Heidelberg werden von diesem Gegner sofort bestraft.“