ratiopharm ulm gibt in einer intensiven Partie das Spiel in der Verlängerung aus der Hand, verliert im 7DAYS EuroCup gegen Germani Brescia mit 90:98.

Ein sehenswerter Start von ratiopharm ulm machte direkt zu Beginn Hoffnung auf mehr, den Favoriten aus Italien beim Heimauftritt zu ärgern und mit Willensleistung dabei einen Sieg zu erzwingen. Lange konnte diese Hoffnung aufrechterhalten werden. Hatten die Ulmer nach einer sehr starken ersten Hälfte mit überzeugender Dreierquote (9-16) im letzten Viertel den Faden verloren und dort erstmalig die Führung hergegeben, entschied sich das Spiel in der Overtime.



Dabei hatte alles so vielversprechend für ratiopharm ulm begonnen. Nach einem Raketenstart führten die Gastgeber mit 9:1 nach drei gespielten Minuten, agierten griffig in der Verteidigung und schlossen konsequent ab. Auch wenn die Italiener zunehmend in ihr Spiel fanden, neben zahlreiche Offensivrebounds sehr schnell in ihre Umschaltbewegung kamen, blieben die Ulmer enorm stark im eigenen Scoring (6/10 von der Zwei-Punkte- und 5/10 von der 3-Punkte-Linie). Matt Mobley drückte mit seinen drei Dreiern, den letzten davon spektakulär aus der Bewegung, einem offensiven Leckerbissen den Stempel auf. Die Italiener konnten in dieser Phase dem Druck der Ulmer an keinem Ende des Feldes entkommen. Mit hoher Aggressivität und steigender Intensität hielt das Team von Anton Gavel den Gegner somit weiter auf Distanz. Derweil lief der Ulmer Offensivmotor weiter auf Hochtouren. In der 17. Minuten drückte der von außen eher bislang zurückhaltende Yago Dos Santos bereits seinen zweiten Dreier erfolgreich ab (47:34). Auf der Gegenseite hatte nun aber CJ Massinburg Feuer gefangen, initiierte einen 11:2-Lauf um seine Mannschaft wieder in Schlagdistanz zu bringen. Den Schlusspunkt setzte Matt Mobley mit seinem vierten von vier Treffern zum 52:45-Halbzeitstand.