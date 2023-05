Ulmer Basketballer gewinnen auch zweites Spiel bei Alba Berlin – Matchaballspiel am Mittwoch

Aufgrund einer starken Defensivleistung gewinnt ratiopharm ulm auch das zweite Auswärtsspiel in der Viertelfinalserie (81:93) bei Alba Berlin und hat am Mittwoch die Chance, vor heimischer Kulisse die Überraschung perfekt zu machen.

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase, in der aufgrund vieler Unterbrechungen kaum Spielfluss entstand, konnten die Ulmer im zweiten Viertel der Partie ihren Stempel aufdrücken. Aus einer aggressiven Defensive herausfand das Team, angeführt von Bruno Caboclo (22 Pkt.) in dieser Phase den offensiven Rhythmus und konnten diesen Spielabschnitt mit 33:19 für sich entscheiden. Auch in Halbzeit zwei zeigte man sich defensiv hoch konzentriert und aggressiv, konnte besonders in der Schlussphase einige wichtige Ballgewinne verbuchen (7 ST). Im dritten Viertel spielte sich das Team einen zweistelligen Vorsprung heraus, zeigten sich dabei von außen hochprozentig (41,2%). In der Folge wurden alle Bemühungen der Gastgeber unterbunden und die defensive Intensität im Schlussabschnitt nochmals erhöht. Somit entführen die Ulmer mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung erneut einen Sieg in Berlin, haben am Mittwoch in einer orangenen ratiopharm arena den ersten Matchball, um ins Halbfinale einzuziehen.

Die Ulmer bissen sich in den ersten Minuten über die Defensive in die Partie hinein: Erst blockte Kapitän Tommy Klepeisz einen Dreierversuch von Jaleen Smith, der dann im Umschaltspiel in einen lehrbuchmäßigen Euro-Step von Karim Jallow mündete. Direkt im Gegenzug verteidigten die Ulmer erneut konsequent, gewannen den Ball und diesmal lässt es Jallow mit einem Slam Dunk ordentlich krachen. Direkt im Gegenzug verteidigten die Ulmer erneut konsequent, gewannen den Ball und diesmal lässt es Jallow mit einem Slam Dunk ordentlich krachen. Das erste Viertel war von vielen Unterbrechungen und Foulpfiffen geprägt, auch Trainer Anton Gavel bekam dies zu spüren, musste nach zwei technischen Fouls die Seitenlinie verlassen. Die Ulmer ließen sich davon allerdings nicht beeindrucken und unter der Leitung von Assistant Coach Ty McCoy zeigte sich das Team ebenfalls hellwach. Erst durchbrach Josh Hawley den Bann von außen, dann vollendete Bruno Caboclo in Korbnähe das schöne Anspiel seines Brazil-Bro Yago Dos Santos (11:11, 6.). Aber auch mit fortlaufender Dauer kam kaum Spielfluss auf, dies konnten die Hausherren mit einem 8:0 Lauf nutzen. Scharfschütze Paul beendete diesen mit einem wilden Dreier, bevor Spielmacher Juan Nunez die Offensive delegierte (21:18, 9.). Mit einem 12:0 Lauf aus Uuulmer Sicht ging es dann in den zweiten Spielabschnitt hinein – erst traf Caboclo den Dreier, daraufhin feuerte Kapitän Klepeisz erfolgreich von außen ab und nach starker Defensivsequenz war es wieder Caboclo, der den nächsten Dreier versenkte! So übernahm man nach längerer Zeit die Oberhand, konnte sich aber nicht entscheidend absetzen (27:31, 12.). Es entwickelte sich in dieser Phase ein echter Schlagabtausch, die Führung wechselte quasi nach jedem Ballbesitz (38:39, 15.). Angeführt von Caboclo (18 Punkte) gelang den Uuulmern der nächste Run (10:0), auch der Wurf von außen fiel im Gegensatz zur Anfangsphase deutlich besser (8/20 – 40%). Nachdem die Berliner offensiv dann wieder in die Spur fanden, setzte Caboclo das nächste Ausrufezeichen: Der Brasilianer stopfte mit Autorität den Ball über Johannes Thiemann hinweg in den Ring! Nach einem starken zweiten Viertel ging es mit einer Führung in die Kabine (46:53, HZ.).

Nach der Pause knüpften die Ulmer an der starken Defensivleistung an, generierten weiterhin Stopps und Philipp Herkenhoff markierte von außen die ersten Punkte. Das Spieltempo blieb auch nachdem Seitenwechsel hoch, so attackierte Juan Nunez immer wieder die Zone und kreierte damit immer wieder gute Abschlüsse für sich und seine Mitspieler. Der junge Spanier fand unter anderem Klepeisz in der Ecke, der den Ball in Schützenmanier im Netz zappeln ließ. Brandon Paul stellte dann mit einem weiteren ansatzlosen Dreier auf die zwischenzeitliche höchste Ulmer Führung (54:68, 26.). Trotz wichtiger Zähler in Folge von Dos Santos verkürzte Berlin den Rückstand vor dem Schlussabschnitt nochmals auf sechs Punkte. Sinnbildlich für das heiße Händchen von Klepeisz: Der Kapitän warf sich in einen Rausch, traf seinen patentierten einbeinigen Dreier aus vollem Lauf gegen den Mann. Obwohl Alba vermehrt zu zweiten Chancen kam (17 OR) blieben die Ulmer defensiv konzentriert und aggressiv, zwangen den Gastgeber zu vielen schwierigen Würfen. Nach einem schönen Anspiel von Yago testete Caboclo erneut die Korbanlage in Berlin, schüttelte diese mit einem gewaltigen Dunk mal so richtig durch (74:83, 35.). In der Schlussphase glänzte die Defensive mit vielen Balleroberungen (7 Steals), Klepeisz fungierte als Balldieb und Hawley stellte mit einfachen Punkten im Umschaltspiel auf einen zweistelligen Vorsprung (74:85, 36.). Erneut kam der amtierende Meister heran, aber immer hatten die Ulmer defensiv Zugriff und bereiteten den Berlinern damit sichtbare Probleme. Diesmal war Robin Christen der Nutznießer, der den Ball gewann und dann für die einfachen Punkte sorgte. Wie soll es auch anders sein, die nächste überragende defensive Sequenz sicherte dann wenigen Sekunden vor Schluss den zweiten Auswärtssieg! Am kommenden Mittwoch haben die Ulmer den Matchball in der Serie. Also sichert euch HIER euer Ticket, stellt die ratiopharm arena auf Orange und lasst uns gemeinsam Geschichte schreiben.

Tyron McCoy (Assistenztrainer Ulm): „Herzlichen Glückwunsch an unsere Spieler. Sie haben sich von den Umständen nicht beeinflussen lassen und sind immer bei unserem Plan geblieben. Die beiden technischen Fouls für unseren Headcoach Anton Gavel haben ihnen dabei einen extra Schub gegeben. Davor haben wir sehr aggressiv gespielt und waren etwas in Foul-Trouble. Danach haben wir noch motivierter gespielt, viele Spieler haben in den 35 Minuten ohne Anton wichtige Plays gemacht.“

Spotlight-Player

An diesem Auswärtssieg hat jeder Spieler seinen Anteil geleistet: Bruno Caboclo avancierte mit 22 Punkten zum Topscorer, griff zudem 6 Rebounds ab und erschwerte mit seiner defensiven Präsenz viele Wurfversuche. Kapitän Tommy Klepeisz (19 Pkt.) zeigte sich von außen brandheiß, verwandelte fünf seiner acht Versuche und ging in der Defensive als gutes Beispiel voran (4 Steals). Wirbelwind Yago Dos Santos attackierte fintenreich und mit enormer Schnelligkeit den Korb, war oftmals nur durch Foul zu stoppen und durfte somit an der Linie fleißig Punkte sammeln (14 Pkt.). Vor allem aber agierte er als Ballverteiler, zog immer wieder den helfenden Verteidiger auf sich und glänzte besonders im Zusammenspiel mit seinem Landsmann Caboclo (7 Assists). Josh Hawley (12 Pkt.) und Karim Jallow (11 Pkt.) punkteten ebenfalls zweistellig, nahmen zudem großen Einfluss am defensiven Ende. Youngstar Juan Nunez stach wie schon im ersten Spiel als Spielgestalter heraus, riss die Spielkontrolle bemerkenswert an sich und legte erneut 8 Assists auf.