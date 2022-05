Ulmer Basketballer holen sich Derbysieg gegen Cailsheim in der Overtime

ratiopharm ulm gewinnt am Sonntagabend in der easyCredit BBL das Derby gegen die HAKRO Merlins Crailsheim nach Overtime mit 100:90.

Laute Atmosphäre, viel Wille und Leidenschaft der Ulmer und eine fast durchgehend spannende Partie: Das Derby am Sonntagabend hatte für die 4672 Zuschauer in der ratiopharm arena Einiges zu bieten. Am Ende eines knappen Spiels setzte sich das Team von Jaka Lakovic nach der Overtime durch – einer der wichtigen Faktoren war hier vor allem Center Nico Bretzel: Der Big Man gewann zum Schluss entscheidende Rebounds und erzielte insgesamt 12 Punkte. Semaj Christon avancierte mit 23 Punkten zum Ulmer Topscorer.