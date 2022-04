Ulmer Basketballer in der BBL in Bayreuth gefordert

Am Freitagabend, 22.04. geht es für ratiopharm ulm zum Auswärtsspiel nach Bayreuth. Tip-Off in Franken ist um 20:30 Uhr.



Unsere Auswärtsreise geht weiter: Nach Berlin, Bamberg und Badalona folgt am Freitagabend noch Bayreuth – der Buchstabe „B“ ist Programm. Die Mannschaft von Jaka Lakovic tankt dann wieder Kraft, um den Trip am Dienstag für das EuroCup-Viertelfinale in Bologna aufzunehmen. Der Ulmer Headcoach spricht über medi bayreuth und erklärt auch, was in diesen Tagen so wichtig ist. Die Auswärtspartie in Franken wird ab 20:15 Uhr live bei MagentaSport übertragen. Tickets für unseren Saison-Endspurt und viele Heimspiel-Highlights sind noch im Ticketshop erhältlich.

Den Fokus behalten

Der größte Erfolg in der Klubgeschichte des europäischen Wettbewerbs hallt nach: Die Ulmer erreichten am Dienstagabend mit einem 79:73-Sieg gegen den Favoriten Joventut Badalona das EuroCup-Viertelfinale – ausgiebige Kabinenfeier inklusive. „Alles ist möglich nach diesem Spiel. Wir werden sehen, was noch passiert, aber heute Nacht werden wir erstmal den Sieg feiern“, bewertete Semaj Christon den sensationellen Auftritt seiner Truppe im Interview bei Magenta Sport. Der Viertelfinalgegner ist für Christon und sein Team mit Bologna kein Unbekannter. Ulm traf bereits in der Gruppenphase zweimal auf die Italiener und konnte dabei auch einen Sieg einfahren. Das Viertelfinale wurde für Dienstag, 26.04. terminiert – Tip-Off 21:00 Uhr. Jaka Lakovic sieht in Bologna einen großen Gegner: „Das ist ein Team, das dafür zusammengestellt wurde, den EuroCup zu gewinnen.“

Dennoch bleibt der Ulmer Headcoach bodenständig und verweist auf die anstehenden Wochen: „Wir hatten nicht viel Zeit zum Feiern, wir haben einfach den Moment genossen. Das ist ein großer Sieg für den gesamten Klub, aber um auf dem Boden zu bleiben: Wir haben das Achtelfinale gewonnen, keine Meisterschaft. Wir müssen weiter an uns arbeiten und den Blick auf die kommenden Spiele richten.“ Ein Thema ist hierbei auch die Belastungssteuerung der Mannschaft. „Auf den Schultern des Teams lasten Reisestrapazen und Stress. Wir sind viel unterwegs, in den letzten zehn Tagen hatten wir fünf Spiele, davon vier auswärts. Das ist nicht einfach, aber es ist unser Job in jedem Spiel alles zu geben. Es erledigt sich nicht von selbst, also müssen wir uns vorbereiten und mit der bestmöglichen Energie auftreten.“

Heimspiel gegen Gießen auf den 08.05. terminiert

Durch unseren Auswärtserfolg im 7DAYS EuroCup gegen Joventut Badalona und dem Einzug ins Viertelfinale, verschiebt sich das Heimspiel gegen die JobStairs GIESSEN 46ers auf den Sonntag, 08. Mai – 15 Uhr. Die Tickets für das Heimspiel sind ab sofort in unserem Ticketshop erhältlich.

Nur zwei Tage davor geht es in der ratiopharm arena im Derby gegen München. Hier geht’s zu den letzten Tickets für das Topspiel.