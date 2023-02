ratiopharm ulm kann sich für einen starken Auftritt über 30 Minuten nicht belohnen und unterliegt am Ende mit 82:76 in Badalona.

Die Ulmer zeigten drei Viertel lang einen guten Gastauftritt und dominierten zu weiten Strecken das Spielgeschehen. Durch clevere und engagierte Defensive überzeugte das Team von Anton Gavel besonders in der ersten Hälfte (24:35). Das einzige Manko dabei die Chancenauswertung – denn zur Halbzeit trafen die Gastgeber unter 40% aus dem Feld und mit nur 14,3% von außen (1/7). Nach der Halbzeitpause fanden die Spanier offensiv besser ins Spiel, waren offensiv kaum zu stoppen. Währenddessen feuerten die Ulmer Scharfschützen weiter brandgefährlich von außen (14/37, 37,8%) und gingen nach zwischenzeitlicher 20-Punkte-Führung beim Stand von 48:61 in den entscheidenden Spielabschnitt. Angetrieben von der heimischen Halle fing Badalona offensiv Feuer. In dieser Phase verlor ratiopharm ulm den Rhythmus und leistete sich zu viele Fehler. Topscorer Joel Parra (22 Pkt) übernahm am Ende für den Sieg seiner Mannschaft.

Trainer Anton Gavel begann das Topspiel in Badalona mit der gleichen Starting Five wie bereits am Sonntag: Yago, Klepeisz, Paul, Christen, und Caboclo. Zu Beginn war sofort das passdominierte Offensivspiel der Spanier zu erkennen. Brandon Paul und Tommy Klepeisz sorgten mit zwei aufeinanderfolgenden Dreiern für die erste Ulmer Führung (6:8, 3.). Auch die Ulmer ließen in den Anfangsminuten den Ball zirkulieren und kamen in Person von Klepeisz (2/2) erneut zu einem offenen Dreier. Scharfschütze Christen nahm dann ebenfalls am Uuulmer-Dreierregen teil (4/7) und stellte auf eine sechs Punkte Führung (8:14, 5.). Im Laufe des ersten Viertel fand das Team von Gavel auch defensiv gute Lösungen und gewährte den Spaniern durch schnelles Rotieren keine einfachen Würfe in der Zone. Die letzten Minuten im ersten Spielabschnitt dominierten besonders die Halbfeld-Defense´ auf beiden Seiten diese Partie. (13:18, 10.). Für das erste Highlight-Play im Spiel sorgte Josh Hawley, der ein wunderschönes Lobanspiel von Nunez mit einem krachenden Dunk vollendete (13:20, 11.). Im Anschluss markierte Jallow mit einem Dreier erstmals eine zweistellige Führung der Ulmer (13:23, 12.). Die Mannschaft agierten auch im zweiten Viertel in der Defensive hoch konzentriert – erst war es Nunez, der hellwach einen Pass abfing und anschließend Hawley, der mit einem Monsterblock die defensive Präsenz hervorhob. Erneut war der junge Spanier aufmerksam in der Defensive (3 Steals) und setzte mit einem Behind-the-back Pass den mitgelaufenen Paul in Szene (19:29, 17.). Yago zeigte auch in diesem Spiel seine Passqualitäten und delegierte mit feinen Anspielen die Offensive. Mit toller Spielübersicht fand der Spielmacher per Alley-Oop den sprunggewaltigen Hawley (21:33, 19.). In der Defensive generierten die Ulmer immer wieder Big-Plays und vernagelten die Zone – 4 Blocks, Caboclo davon mit drei, demonstrierten die Defensive-Dominanz bis zur Halbzeit (24:35)

Die Gastgeber kamen deutlich verbessert aus der Kabine, ließen durch ihre Schützen zahlreiche Punkte folgen – Guard Kyle Guy verwandelte zwei Dreier in Folge (34:40, 23.). Topscorer Yago zeigte sich aber unbeeindruckt und antwortete mit drei erfolgreichen Würfen von außen (34:46, 14.). Angeführt vom Brasilianer hielt Ulm in der Phase gut dagegen. Tommy Klepeisz verwandelte seinen dritten erfolgreichen Dreier und Karim Jallow ließ per Lay-Up die höchste Führung des Spiels folgen (39:59,28.). Badalona traf vermehrt die offenen Dreier (9/20), die in der ersten Halbzeit verwehrt blieben. Guard Guillem Vives verkürzte mit auslaufender Uhr durch einen weiteren Wurf von Downtown (48:61, 30.). Im Schlussviertel erweckte Badalonas Topscorer Parra die Halle und brachte Badalona wieder zurück in die Partie (53:61, 31.). Offensiv verloren die Ulmer den Rhythmus und hatten Probleme in gute Abschlusssituationen zu kommen. Ein 9:0-Lauf zu Gunsten der Spanier zwang Anton Gavel zu einer schnellen Auszeit (57:61, 33.). Erst Yago konnte vier punktelose Minuten mit einem Korbleger beantworten, so den viertelübergreifenden 14:0 Run der Hausherren unterbrechen. Die Partie nahm im letzten Viertel offensiv an Fahrt auf und drei Minuten vor Ende gingen die Gastgeber nach langer Zeit wieder in Führung (75:72, 37.). Die Ulmer ließen in der Schlussphase zu viele Chancen liegen und hatten auch bei strittigen Entscheidungen das Nachsehen. Am Ende gewinnt Badalona auch das Rückspiel und setzt sich mit 82:76 durch.



Yago Dos Santos war am Ende mit 16 Punkten, 8 Assists und 7 Rebounds erfolgreichster Ulmer Akteur. Herausstechend waren besonders die Ballverteilung und die Übersicht des Spielmachers. Mit einer Wurfquote von 44,4% (4/9 3P) war er zusammen mit Kapitän Tommy Klepeisz (12 Pkt) effektivster Werfer der Ulmer.

Head Coach Anton Gavel: „Ich denke, wir haben es geschafft, drei Viertel lang eine gute Leistung abzurufen. Ähnlich wie im Hinspiel haben wir in den ersten 25 Minuten gut verteidigt und konnten uns einen kleinen Vorsprung erarbeiten. Im Schlussviertel haben wir dann den Faden verloren und schlechte Entscheidungen in der Offensive getroffen. Wir kamen von unserem Passspiel ab und wollten es am Ende mit zu vielen Einzelleistungen wieder geradebiegen.“