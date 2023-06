Ulmer Basketballer können Topcenter Caboclo nicht halten

Bruno Caboclo zählt zu einer der sensationellsten Nachverpflichtungen in der Geschichte. Mit dem Meistertitel im Gepäck verlässt der Center nun die Zweilandstadt.

Bruno Caboclo hat von seiner Ausstiegsklausel Gebrauch gemacht. Der sympathische Brasilianer war erst im Januar an die Donau gekommen. Innerhalb kürzester Zeit avancierte der 27-jährige zu einem der besten Center der easyCredit BBL. Mit im Schnitt 14,9 Punkten, 6,3 Rebounds und 1,9 Blocks lieferte er beeindruckende Statistiken ab. Dazu versprühte er zusammen mit Kumpel Yago südamerikanische Lebensfreude bei allen seinen Auftritten: auf dem Parkett, beim Fantalk, bei den – immer etwas längeren – Ehrenrunden in der ratiopharm arena oder auch im Schwäbisch-Test beim Fantreff im ClubHouse am OrangeCampus.

Starke Leistung weckt starkes Interesse

Mit seinen bärenstarken sportlichen Auftritten, auch im 7DAYS EuroCup, weckte Bruno selbstverständlich das Interesse vieler Top-Clubs, die internationale Aufmerksamkeit auf den sensationellen Titelgewinn der Ulmer tat ihr Übriges. Mit den finanziellen Angeboten der Konkurrenz konnte Ulm nicht im Ansatz mithalten, Sportdirektor Thorsten Leibenath: „Wir hatten eine unglaubliche Zeit mit Bruno. Mit jedem starken Spiel wurde es jedoch wahrscheinlicher, dass finanzstärkere Teams Interesse anmelden würden. Wir wünschen Bruno nur das Beste und danken ihm für seinen beeindruckenden Beitrag zur Deutschen Meisterschaft.“