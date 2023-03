Ulmer Basketballer landen in Würzburg BigPoint im PlayOff Rennen

Aufgrund einer deutlichen Leistungssteigerung ab dem zweiten Spielabschnitt gewinnt ratiopharm ulm gegen den direkten Konkurrenten Würzburg Baskets mit 82:62

Die Ulmer taten sich in der Anfangsphase zunächst schwer und fanden defensiv keinen Zugriff. Nach dem ersten Viertel fand Trainer Anton Gavel offensichtlich die richtigen Worte – die Mannschaft rund um Defensiv-Anker Bruno Caboclo (3 Blocks, 3 Steals) waren ab diesem Zeitpunkt defensiv hellwach. Aufgrund der hohen Intensität und schnellen Hände kamen die Uuulmer immer wieder zu Ballgewinnen (12), die in Fast-Break-Punkte mündeten. Neben dem zielgerichteten Umschaltspiel war es vor allem der aggressive Zug zum Korb, der das Offensivspiel prägte (2-Pkt. – 73%, 31:39, HZ.). Nach der Halbzeit präsentierten die Ulmer sich weiterhin sehr präsent und ließen im gesamten Spiel nur zwei Offensivrebounds zu. Auch offensiv wurden immer wieder gute Abschlüsse erspielt. Zudem fanden die Dreierschützen in der zweiten Hälfte, allen voran Yago Dos Santos (3/5) und Brandon Paul (4/11) ihren Rhythmus.

Nach der Pokal- und Länderspielpause schickte Anton Gavel folgende Starting-Five auf das Parkett: Caboclo, Christen, Paul, Klepeisz und Yago. Nachdem Robin Christen den Offensiv-Rebound einsammelte und die ersten Uuulmer Punkte markierte, war es Bruno Caboclo, der den ersten kleinen Lauf der Hausherren stoppte (7:4, 4.). Die Ulmer sammelten zu Beginn fleißig Offensiv-Rebounds (6) und kamen dementsprechend mehrfach zu zweiten Möglichkeiten in Korbnähe. Vor allem Bruno Caboclo zog nach zwei erfolgreichen Abschlüssen unter dem Korb die Aufmerksamkeit auf sich und bediente somit den an der Grundlinie einlaufenden Karim Jallow (18:10, 8.).

Die erste Aktion im zweiten Viertel gehörte Juan Nunez. Der junge Spanier antizipierte den Pass, schaltete sofort um und erzielte die einfachen Zähler (20:14, 11.). Die Defensive zeigte sich deutlich verbessert und brachte die Ulmer zurück in die Partie. In Person von Kapitän Tommy Klepeisz kamen die Ulmer wieder auf zwei Punkte heran, der nach einem Block von Robin Christen, die nächsten Fastbreak-Punkte verwandelte (15. 22:24.). In dieser Phase riss dann Bruno Caboclo sowohl offensiv als auch defensiv das Spiel an sich. Erst verwandelte er erfolgreich ein And-One-Spielzug, blockte im Gegenzug mit ablaufender Uhr den Wurfversuch und glich per krachendem Dunk aus (27:27, 17.). Kurz vor der Pause ist diesmal Josh Hawley der Nutznießer, eroberte den Ball und stopfte zu einem 9:0 Lauf (29:36, 19.). Aufgrund der defensiven Steigerung entschied Ulm das zweite Viertel klar zu eigenen Gunsten(27:11), somit ging es mit einer acht Punkte Führung in die Kabine (31:39, HZ.).

Bruno erhöhte unmittelbar nach der Pause sein Punktekonto auf 14, ehe Juan Nunez den Korb attackierte und trotz Foul vollendete (31:44, 22.). Ansatzlos feuerte Brandon Paul aus jeder Lage, traf mit zwei Dreier am Stück zu einem 11:0 Lauf (31:50, 24.). Auch nach der Pause können die Ulmer defensiv an dem zweiten Viertel anknüpfen, zwangen die Würzburger zu Ballverlusten und schwierigen Würfe – Ganze 5:17 Minuten ließ Ulm keine Punkte zu (33:52, 26.). Nach einer zwischenzeitlichen 19 Punkte, beendeten die Gastgeber das Viertel mit einem wilden Buzzer-Beater und verkürzten den Rückstand (43:59, 30.).

Den letzten Spielabschnitt läutete Karim Jallow mit einem Dreier trotz guter Verteidigung ein. Daraufhin klaute Tommy Klepeisz den Ball, passte den Ball zu Yago weiter, der mit einem sehenswerten Alley-Oop Anspiel den sprunggewaltigen Josh Hawley in Szene setzte (43:64, 31.). In den Schlussminuten ließen die Ulmer nichts mehr abrennen, verteidigten bis zum Ende konzentriert und die Spielfreude in der Offensive war zusehen. So stellte Yago mit einem Stepback-Dreier, sein zweiter hintereinander (3/5), auf die höchste Führung im Spiel (52:75, 35.). Am Ende gewannen die Ulmer aufgrund der herausragenden Defensive, nötigen Konsequenz im Abschluss und fahren demnach einen wichtigen Erfolg um die Playoff-Plätze ein. Auswärtssieg!

Big-Man Bruno Caboclo war besonders in der ersten Halbzeit der Go-to-Guy in der Offensive (12). Am Ende ist er mit 16 Punkten Topscorer der Ulmer. Aus dem Feld traf der Big-Man 83,3% (5/6), kam zudem sieben Mal an die Freiwurflinie (6/7 – 85,7%). In der Defensive fungierte der Brasilianer als Mauer, erschwerte viele Würfe und blockte drei davon. Zusätzlich legte er mit 3 Steals, einen persönlichen easyCredit-BBL Bestwert auf. Unterstützt von Landsmann Yago und Paul, die beide jeweils 13 Punkte auflegten.

Head Coach Anton Gavel: „Glückwunsch an unsere Spieler. Ich denke, dass wir ab dem zweiten Viertel angefangen haben zu verteidigen, und dann haben wir im zweiten und dritten Viertel insgesamt nur 23 Punkte zugelassen. Wir haben auch gut gereboundet. Der wichtigste Unterschied zum ersten Spiel war aber, dass wir es geschafft haben, die Würzburger Ballgewinne im normalen Bereich zu halten. Ab dem dritten Viertel haben wir außerdem angefangen, den Ball besser zu bewegen und den freien Mann zu suchen, und das ist uns dann auch besser gelungen. Wir hatten zwar immer noch 15 Turnovers, aber wir haben das Spiel gewonnen und uns auch den direkten Vergleich gesichert, was natürlich sehr wichtig ist.“