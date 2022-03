Ulmer Basketballer mit wichtigem EuroCup-Sieg in Frankreich

ratiopharm ulm besiegt auswärts das französische Team Mincidelice JL Bourg-en-Bresse mit 72:85 und sichert sich damit einen wichtigen Sieg im Kampf um die Endrundenteilnahme des 7DAYS EuroCup.

Die Fans in der Arena EKINOX in Bourg-en-Bresse sahen ein lange Zeit offenes Duell um die internationalen Playoffränge. Beiden Teams merkte man die richtungsweisende Bedeutung der Begegnung an, ehe eine geschlossene defensive Teamleistung von ratiopharm ulm den Ausschlag für den Erfolg brachte.

Dank der Überlegenheit an den Brettern (Ulm 42 Reb., Bourg 25 Reb.) und bestens aufgelegten Akteuren, Christon (19 Punkte & 12 Assists) und Blossomgame (17 Punkte & 12 Rebounds) jeweils mit Double-Double, gelang ratiopharm ulm am Ende ein überzeugender 72:85 Auswärtserfolg. Mit dem 96:86-Sieg im Hinspiel distanzierten die Uuulmer nun Bourg-en-Bresse auf zwei Siege inklusive des direkten Vergleichs. Bei nur noch zwei ausstehenden Partien im 7DAYS EuroCup also ein wichtiger Schritt in Richtung Playoffs.

Die Uuulmer starteten vor allem defensiv konzentriert und hellwach in das Duell gegen die Ostfranzosen und zwangen diese nach drei gespielten Minuten bereits zu drei Turnovern. ratiopharm ulm fand aber auch offensiv schnell in die Partie: Freiwürfe durch Sindarius Thornwell, ein freier Zugic-Dreier und leichte Punkte, nach einem guten Cut, durch Herkenhoff ergaben eine 3:7-Führung (3. Minute). Bourg-en-Bresse kam nun aber deutlich besser in das Duell, fand offensiv immer wieder Lösungen und packte defensiv intensiver zu. Das Resultat: Eine knappe 21:20-Führung nach dem ersten Viertel für die Hausherren.

Zunächst sollten die Ulmer Schwierigkeiten sich freie Würfe zu erarbeiten weitergehen. Das Team von Headcoach Laurent Legname schlug daraus dank zweier And-One-Plays Kapital (27:20, 12. Minute). Dann kam aber der spektakuläre Auftakt zu einem Uuulmer 14:0-Lauf: Karim Jallow bediente mustergültig und Jaron Blossomgame versenkte per Alley-Oop. Anschließend stand Ulm defensiv wieder besser und erlaubte den Gastgebern über vier Minuten keine Punkte. Trotz des orangenen Momentums antwortete Bourg en Bresse ebenfalls mit einem Lauf. Unterbrochen wurde dieser durch einen sehenswerten Block von Thornwell mit der Halbzeitsirene, welcher den ausgeglichenen Halbzeitstand von 38:38 besiegelte.

Und auch nach dem Pausentee zeigte der Block seine Wirkung, denn die schwäbischen Gäste fanden jetzt wieder besser in das Spiel, agierten defensiv konzentriert und kamen dank schneller Transition-Angriffe immer wieder zu einfachen Punkten. Vor allem Fedor Zugic zeigte sich nun immer wieder und erzielte im dritten Viertel sieben seiner am Ende zwölf Punkte. Aber die Franzosen wehrten sich mit allen Mitteln und hielten den Anschuss. Allen voran Rasheed Sulaimon erzielte regelmäßig wichtige Zähler für Bourg. Den Schlusspunkt des Viertels setzten aber wieder die Uuulmer mit einem Buzzerbeater von Klepeisz zum 51:57.

Im letzten Spielabschnitt merkte man beiden Teams zunächst deutlich die Brisanz der Partie an. Diese Last auf den Schultern legte ratiopharm ulm als Erster ab und zog nun nach und nach davon. Die erste zweistellige Führung gelang dann in der 36. Minute durch einen Dreier von Philipp Herkenhoff (60:71). Aber ganz so einfach ließen sich die Gastgeber nicht abschütteln: Drei schnelle französische Dreipunktewürfe machten das Spiel noch einmal eng (69:73, 38. Minute) ehe ein Monsterblock von Jaron Blossomgame den 69:77-Zwischenstand (39. Minute) sicherte und so schlussendlich zum Gamewinner wurde. In der letzten Minute hatte Bourg-en-Bresse nichts mehr entgegensetzen und versuchte vergebens mit Fouls die Uhr zu stoppen. Ulm zeigte sich an der Freiwurflinie jedoch souverän und sicherte sich damit einen wichtigen 72:85 Auswärtssieg.

Headcoach Jaka Lakovic: „Ich bin sehr glücklich für das Team und möchte den Jungs zu einem guten Spiel gratulieren. Wir hatten bereits letzte Woche ein gutes Spiel gegen Gran Canaria, das wir zwar verloren haben, aber wir wussten, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Heute waren wir ebenfalls bereit, spielten starke Defense und haben das Spiel am Ende verdient gewonnen. Aber es sind noch zwei Spiele im Wettbewerb zu spielen und viele Teams sind noch im Playoffrennen. Deswegen müssen wir auf dem Boden bleiben und uns auf das nächste Spiel vorbereiten.“