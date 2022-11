Nach der zweiwöchigen Länderspielpause kehrt ratiopharm ulm am Sonntag bei den MLP Academics Heidelberg zurück aufs BBL-Parkett.

Die Akkus sind aufgeladen. Nach einem anstrengenden Programm zum Ende des letzten Monats bekamen die Ulmer in den vergangenen anderthalb Wochen die Gelegenheit, kurz durchzuatmen. Nach der Länderspielpause und einer damit verbundenen intensiven Trainingsphase trifft ratiopharm ulm am Sonntag auf die MLP Academics Heidelberg und damit eines der Überraschungsteams der Liga. Tip-Off im SNP dome ist um 15 Uhr.



Am Donnerstag waren alle Nationalspieler wieder an Bord, das Team wieder komplett. Rückblick: Besonders ein Ulmer Leistungsträger spielte sich in diesem Fenster in den Fokus. Für die deutsche Auswahl legte Robin Christen im Spiel gegen Finnland mit einer beachtlichen Quote von der Drei-Punkte-Linie (4/7-57%) insgesamt 15 Punkte auf. Deutschland qualifizierte sich mit diesem Sieg endgültig für den FIBA World Cup 2023 in Indonesien, Japan und den Philippinen. Zurück am OrangeCampus machte der Shooting Guard dort weiter, wo er bei der Nationalmannschaft aufgehört hatte. Ein Dreier nach dem anderen flog durch die Maschen der Körbe, das Selbstvertrauen für seinen Wurf war ihm dabei sichtlich anzusehen.

Das Point Guard-Duell

Mit Yago Matheus Dos Santos haben die Uuulmer einen Spieler in den eigenen Reihen, der seine Form gefunden hat. In den wettbewerbsübergreifend letzten vier Spielen im Trikot von ratiopharm ulm kommt er auf durchschnittlich 18,7 Punkte und vier Assists, kehrte nach zwei Siegen mit der brasilianischen Nationalmannschaft mit breiter Brust zurück zum Team. Auf der Gegenseite haben die Heidelberger mit Eric Washington einen Leistungsträger, der bislang zu keinem Zeitpunkt Zweifel an seiner Verpflichtung aufkommen ließ. Mit 19,8 Punkten ist er nicht nur Topscorer seines Teams, sondern auch der drittbeste in der Liga. Außerdem setzt der flinke Aufbauspieler seine Mitspieler mit starken Pässen in Szene, verteilt 7,6 Assists pro Spiel. Besonders durch den US-Amerikaner gewinnt Überraschungsteam Heidelberg (2-3 in der Liga inklusive Pokalweiterkommen) auch enge Spiele. Besonders einprägsam sein spektakulärer Buzzer-Beater zum Heimerfolg gegen die Fraport Skyliners.

Headcoach Anton Gavel: „Gerade die Heimbilanz zeigt, dass es nicht leicht ist, dort zu bestehen. Mit Eric Washington hat Heidelberg einen konstant starken Point Guard, mit dem das Team steht und fällt. Dazu kommen auch gestandene Spieler wie Akeem Vargas und Max Ugrai, die wissen, wie auf diesem Level gespielt wird. Der Spielstil gleicht dem der Bonner durch einen der beiden Iisalo-Trainer. Wir müssen auf uns schauen, denn jeder Sieg ist enorm wichtig.“

Für Headcoach Anton Gavel stellte sich die Trainingssituation während des Nationalmannschaftsfensters dennoch herausfordernd dar: „Wir haben aufgrund der abgereisten Spieler und den angeschlagenen Karim Jallow und Fedor Zugic viel individuell arbeiten müssen, sind in kleineren Gruppen einige Baustellen angegangen. Weil wir mehr Big-Man als Guards zur Verfügung hatten, haben diese auch andere Aufgaben übernehmen müssen, was ihnen sicherlich gutgetan hat. Die Spieler, die hier waren, haben in Anbetracht der personellen Situation eine gute Trainingswoche gehabt“, so der Ulmer Coach. Trotz wenig gemeinsamer Trainingstage will die Mannschaft nach der zuletzt schmerzhaften Overtimeniederlage gegen Chemnitz (93:99) am Sonntag wieder Fahrt aufnehmen und den nächsten BBL-Sieg einfahren.