Ulmer Basketballer müssen für Play-Off-Platz gegen die Towers Hamburg punkten

Im Kampf um die Play-Off Plätze geht es für ratiopharm ulm am Ostersonntag gegen die Veolia Towers Hamburg.



Nach zuvor vier Heimsiegen in Folge will ratiopharm ulm am Ostersonntag das eigene Parkett wieder als Sieger verlassen. Das Nachholspiel gegen die Bayern am Dienstag ist abgehakt, der volle Fokus liegt nun auf der anstehenden Aufgabe. Vor dem Spiel gegen die Hamburger will Head Coach Anton Gavel vor allem auf die defensive Intensität der zweiten Halbzeit im letzten Aufeinandertreffen bauen: „Wir müssen diesmal der Partie über die kompletten 40 Minuten defensiv unseren Stempel aufdrücken und damit den Weg zum Sieg ebnen.“ Dabei treffen beim Duell der deutschen EuroCup-Teilnehmer zwei verschiedene Offensiv-Strategien aufeinander: Während die Ulmer mit 31,3 Versuchen, die zweitmeisten Dreier in der Liga nehmen, punkten die Hansestädter hinter Würzburg unter gleichen Voraussetzungen innerhalb der Zone (43,3).

Ein ständiges Auf und Ab

Für den zweiten deutschen EuroCup Vertreter gleicht die aktuelle Saison einer Achterbahnfahrt. Allen voran der Start ins Jahr 2023 verlief so gar nicht wie erhofft – zu Beginn des neuen Jahres musste das Team von Trainer Benka Barloschky sechs Niederlagen in Serie einstecken. Aber auch Highlight-Siege wie in München (70:89) und am vergangenen Spieltag in Göttingen (71:98) sind Teil der wechselhaften Geschichte. Zuletzt gewannen die Hanseaten zwei ihrer letzten drei Ligapartien, unterlagen lediglich zu Hause Tabellenführer Bonn (76:86). Im EuroCup gelang mit einem knappen Heimsieg gegen Dolomiti Energia Trento (89:87) vor zwei Wochen der Einzug in die Play-Offs. Dort wartet im Achtelfinale Prometey Slobozhanske. Nach dem Abgang von Kendale McCullum sprang vor allem Anthony Polite (12,9 Pkt) in die Bresche. Der athletische Forward kam während der Saison aus Frankreich an die Elbe. Mit James Woodard (12,1 Pkt) haben die Hamburger einen gefährlichen Schützen in den eigenen Reihen, der knapp sechs Versuche pro Spiel nimmt und diese zu 43,1 Prozent trifft.

Head Coach Anton Gavel: „Hamburg ist eine EuroCup-Mannschaft, die immer besser in Schwung kommt. Gegen Göttingen haben sie zuletzt gezeigt, dass sie vielseitig scoren und die Punkteausbeute auf viele Schultern verteilen können. Es ist ein enorm wichtiges Spiel für uns. Mit Blick auf das Hinspiel müssen wir diesmal über die kompletten 40 Minuten defensiv unseren Stempel aufdrücken und damit den Weg zum Sieg ebnen.“