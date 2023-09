Ulmer Basketballer sichern sich nach umkämpftem spiel den Sieg über Hamburg

Unter lautem Beifall und stehenden Ovationen feierten die zahlreichen Saisonkarteninhaber das neue Team auf dem ausverkauften MainCourt des OrangeCampus. Schon an diesem Nachmittag gab es viele aufregende Szenen, starkes Teamspiel und einen hart umkämpften Schlussspurt, der zugunsten der Ulmer ausging. Der Countdown für das historische Eröffnungsspiel am 27.09. in der ratiopharm arena läuft. Es sind noch elf Tage bis zum historischen Tip-Off als amtierender deutscher Meister.

Bereits nach wenigen Sekunden gab es den ersten Jubel, als Karim Jallow das Spiel mit einem starken Zug zum Korb eröffnete. Die Ulmer zeigten einen ordentlichen Vorwärtsdrang in Richtung Korb und erzielten schnell und effektiv Punkte. Die Gäste aus Hamburg ließen sich zunächst nicht beeindrucken und bewahrten in ihren Wurfsituationen einen kühlen Kopf, um das Spiel ausgeglichen zu halten (18:18, 6.). Mit einer besseren Verteidigung und schnellen Händen, wie die von Neuzugang L.J. Figueroa, erzielte ratiopharm ulm einen 6:0-Lauf zum Ende des ersten Viertels (29:22). Auch in der Folgezeit spielte das Team starken Mannschaftsbasketball (21 Assists in der ersten Halbzeit). Trevion Williams, der an seinem Geburtstag spielte, räumte unter dem Korb konsequent auf und ermöglichte seiner Mannschaft eine zweistellige Führung (44:35, 15.). Christen auf Mathias für drei, Figueroa auf Jallow für drei oder Bretzel serviert Figueroa zum Dunk – das Team von Anton Gavel zeigte offensiv viel Spielfreude und das äußerst effektiv (75% Trefferquote). Gerade weil die Hamburger noch physischer agierten und sich viele zweite Chancen erarbeiteten, ging es mit einer Sechs-Punkte-Führung in die Pause (57:51).

Aus der Pause kamen die Ulmer mit viel Energie und Einsatzbereitschaft – spätestens der spektakuläre Dunk von Figueroa weckte auch den letzten Zuschauer aus dem Pausenschlaf. Highlight-Spielzüge wie der No-Look-Pass von Juan Nunez auf Trevion Williams oder Mathias‘ perfekte Dreier stellten den ursprünglichen Abstand wieder her (72:62, 26.). Der zweite EuroCup-Teilnehmer zeigte jedoch erneut Moral und kam sogar auf einen Punkt heran. Nicolas Bretzel sorgte mit sechs Punkten für Entlastung und es begann eine spannende Crunchtime (83:80, 34.). Bei einem hin und her konnte sich keines der beiden Teams entscheidend absetzen. 30 Sekunden vor Schluss war es dann Kapitän Tommy Klepeisz höchstpersönlich, der mit einem tiefen Dreier den nächsten Erfolg sicherte.

Das Eröffnungsspiel in der Liga des Weltmeisters Die ratiopharm arena wird am 27. September 2023 Schauplatz eines denkwürdigen Auftaktspiels sein. Als amtierender deutscher Meister eröffnen die Ulmer gegen die NINERS Chemnitz (Tip-Off 20 Uhr) in der Liga des Weltmeisters. Spüre die Aufregung beim ersten Uuulmer Echo als deutscher Meister, erlebe das neue Team unter der Leitung von Head Coach Anton Gavel und deine Meisterhelden wie Tommy, Karim, Juan und Co.