Ulmer Basketballer sichern sich Playoff-Ticket mit Sieg in Bayreuth

ratiopharm ulm gewinnt in der easyCredit BBL am Freitagabend auswärts gegen medi bayreuth mit 80:73 und steht damit sicher in den BBL-Playoffs.

Die wichtigste Botschaft des Abends: ratiopharm ulm sicherte sich mit dem Sieg gegen Bayreuth den Einzug in die diesjährigen BBL-Playoffs und vorzeitig Tabellenplatz fünf. Die verletzungsgeplagten Franken hielten zwar über weite Strecken der Partie dagegen, schafften es aber nicht, gegen defensiv souveräne Ulmer zu bestehen. In der Oberfrankenhalle trafen die beiden Point Guards Basti Doreth und Per Günther ein letztes Mal aufeinander. Ulmer Topscorer der Partie waren Sindarius Thornwell und Jaron Blossomgame mit jeweils 19 Punkten.